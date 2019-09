Rf: soddisfatto per approvazione istanza sul comportamento in CGG

Repubblica Futura esprime vivo compiacimento per l’approvazione dell’istanza d’arengo n.10 che richiama i consiglieri ad un comportamento più consono in aula e alla dignità del ruolo rivestito dai Consiglieri della Repubblica. Condividiamo la preoccupazione degli istanti sui toni che durante questa legislatura hanno caratterizzato sovente i dibattiti consiliari. Rimarcando che il ruolo del consigliere è quello di rappresentare la società sammarinese in Aula nel miglior modo possibile, siamo soddisfatti che il pensiero degli istanti sia stato condiviso nella votazione relativa. Augurando al paese di vivere la prossima legislatura con dibattiti e confronti più civili e meno volgari, auspichiamo che si proceda con tutti gli strumenti atti a mettere in attuazione l’istanza approvata.