Rf su modifica ordinamento giudiziario

Nel pomeriggio odierno si è tenuta una riunione presso Palazzo Begni convocata dal Segretario di Stato alla Giustizia alla presenza dei Gruppi consiliari rappresentati in parlamento per un confronto sulla legge di modifica dell’Ordinamento giudiziario. I membri di Repubblica Futura presenti all’incontro, hanno fatto presente che questo ultimo momento di confronto che, per la nostra forza politica fa seguito ad un unico precedente incontro alla presenza di tutti i gruppi consiliari, oltre ad essere tardivo è anche purtroppo inutile, visti i tempi ristretti di discussione della legge e vista la rigidità nell’affrontare alcuni nodi cruciali. Ci siamo soffermati soprattutto sui quorum elettivi della parte laica e togata per l’elezione dei membri del Consiglio Giudiziario Plenario, e sulla necessità di un effettivo bilanciamento dei poteri dello Stato. Molte altre sarebbero le tematiche da discutere che potrebbero rendere migliore ed accettabile il provvedimento. I Consiglieri di RF hanno lasciato la riunione con una disponibilità ed un auspicio: che gennaio possa essere il mese della riforme in campo di Giustizia, senza fretta e senza forzature, a seguito di un vero e costruttivo confronto. Speriamo che la maggioranza ed il Governo possano almeno valutare questa proposta. Diversamente tutti quanti avremo perso una grande occasione ed a pagarne le spese sarà il Paese.

cs Repubblica Futura