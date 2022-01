RF: "Una brutta storia di cronaca"

Una brutta storia di cronaca che ha visto come vittima un cittadino, riporta con forza all’attenzione dell’opinione pubblica il tema della sicurezza. Sono tanti i sammarinesi perplessi e preoccupati rispetto a quanto accaduto. Repubblica Futura è certa dell’impegno delle forze dell’ordine e delle autorità preposte per l’accertamento dei fatti e della individuazione dei responsabili. Tuttavia ci preme segnalare che la sicurezza di tutti, delle abitazioni e dei beni, debba essere garantita assicurando alle forze dell’ordine strumenti umani, tecnologici e possibilità operative per prevenire e reprimere atti così odiosi. Ci saremmo aspettati un intervento del governo, impegnato a promuovere le residenze sportive, spendendo qualche parola sulla sicurezza che è in grado di assicurare il nostro Paese. Invece niente. Silenzio assoluto rispetto a un fatto così grave. RF chiede alla politica un impegno serio sul tema e siamo pronti al confronto, anche con proposte concrete, affinché episodi del genere non debbano accadere. Non è possibile archiviare quanto accaduto come sporadico evento; la sovranità si tutela in molti modi, anche con il controllo del territorio e dei confini. A giudizio di Repubblica Futura occorre mettere in campo politiche articolate in materia di sicurezza, affinché i cittadini si sentano protetti nelle loro proprietà e beni e i soggetti che intendono porre in essere attività criminali trovino la strada sbarrata dai necessari presidi in termini di prevenzione e, se necessario, di repressione. In tutto questo le donne e gli uomini che servono il Paese nelle forze dell’ordine sono il primo presidio dello Stato e ad essi vanno forniti strumenti e risorse adeguati nell’interesse della Repubblica e dei suoi cittadini.

c.s. Repubblica Futura

