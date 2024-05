“Ri-Kilo” sostiene l'impegno sociale Consegnato all’Associazione Oncologica Sammarinese l’assegno di solidarietà ricavato dall’edizione 2024 dell’evento organizzato dal Centro del Riuso. Presenti i vertici dell’Associazione e dell’AASS.

“Ri-Kilo” sostiene l'impegno sociale.

L’edizione 2024 dell’evento “Ri-Kilo”, ideato da “5R – Ama il Riuso” e sostenuto dall’AASS, l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi, ha registrato un successo superiore alle più rosee aspettative, confermando, ogni anno di più, l’interesse per le buone pratiche e la validità del percorso di economia circolare legato al settore dell’abbigliamento. L’alta presenza di pubblico e la sensibilità dimostrata, hanno consentito di destinare risorse superiori a quelle che gli organizzatori avevano pensato di riservare al sostegno della lodevole attività prestata dal personale dell’Associazione Oncologica Sammarinese, da oltre 30 anni impegnata nell’assistenza infermieristica domiciliare alle tante persone colpite dalla malattia oncologica. Oggi pomeriggio, nella sede dell’AOS, il responsabile del Centro del Riuso, Alessandro Barducci, accompagnato dal Presidente dell’Azienda dei Servizi, Francesco Raffaeli, ha consegnato l’importo raccolto nelle mani della Presidente, Maria Grazia Angeli, che ha sentitamente ringraziato. “Siamo grati al Centro del Riuso per questa donazione – ha affermato la Presidente dell’AOS, Maria Grazia Angeli – che rappresenta un apprezzamento del lavoro che da tanti anni portiamo avanti e che rafforza ulteriormente il nostro impegno”. L’evento “Ri-Kilo”, oltre ad offrire l’opportunità di dare una seconda vita alla moda e agli abiti in generale, tracciando una nuova strada “green”, ha offerto ancora una volta la possibilità di tradurre le buone pratiche per il rispetto ambientale in opportunità di carattere sociale, confermando l’impegno che da sempre caratterizza l’azione di “5R ama il Riuso” per il sostegno e l’accesso al mondo del lavoro di persone con difficoltà temporanee o permanenti, alcune delle quali occupate nelle attività del Centro del Riuso. “Siamo da anni vicini al Centro del Riuso, progetto nel quale abbiamo sempre creduto – ha dichiarato il Presidente dell’AASS, Francesco Raffaeli - e oggi siamo orgogliosi di presenziare alla consegna di questo assegno di solidarietà, a testimonianza della nostra condivisione dell’attività della Associazione Oncologica Sammarinese che svolge un ruolo preziosissimo per la comunità sammarinese”.

c.s. 5R Ama il Riuso

