RI-SALTO NEL TEMPO spettacolo di beneficenza del 28 marzo 2026 al Centro Sociale di Fiorentino.

Grazie al Patrocinio della Segreteria di Stato all'Istruzione e Cultura, la collaborazione della Giunta di Castello di Fiorentino, del Centro Sociale di Fiorentino e Dogana, dell'Associazione Micologica Sammarinese, Sabato 28 Marzo alle ore 21:00 presso il Centro Sociale di Fiorentino la compagnia "I TEATRANTI" metterà in scena la divertente ma non banale commedia in italiano "Ri-salto nel tempo". La compagnia teatrale formata da volontari del territorio ha realizzato uno spettacolo che racconta le vicissitudini di alcuni contemporanei che proiettati nel passato si troveranno a vivere le contraddizioni di una società in cambiamento e le crisi di coppia indotte della "modernità". Tra colpi di scena, situazioni comiche, paradossali e oniriche il pubblico vivrà con i protagonisti un percorso esistenziale vibrante. Il finale sarà apocalittico oppure sorprendente? Per scoprirlo siete tutti invitati a partecipare venerdì 28 marzo ore 21:00, Centro Sociale di Fiorentino. Ingresso ad offerta libera, il ricavato sarà devoluto in beneficenza all'Associazione Oncologica Sammarinese. È gradita la prenotazione al 337365066 Giuseppe e 3206249734 Francesca (Telegram e WhatsApp).

C.s. - Istituti Culturali

