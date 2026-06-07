Riaperto il Villino Bonelli titolato il Piazzale del Parco Montecchio a Marino Cardinali

Si è svolta nella mattinata di sabato 6 giugno la giornata celebrativa promossa dalla Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente, l’Agricoltura, la Protezione Civile e i Rapporti con l’A.A.S.L.P., dedicata alla riapertura del Villino Bonelli e alla cerimonia di intitolazione del Piazzale del Parco Montecchio a Marino Cardinali, fondatore dell’Associazione Micologica Sammarinese. L’evento, che ha visto la partecipazione degli Eccellentissimi Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva, ha rappresentato un significativo e partecipato momento di valorizzazione del patrimonio storico, ambientale e sociale di San Marino, un omaggio alla memoria con una forte tensione verso il futuro. La giornata si è aperta con la tradizionale Camminata de “La Genga”, che ha condotto i partecipanti lungo i sentieri naturalistici del territorio fino al Parco Montecchio, sottolineando il forte legame tra la comunità sammarinese e il proprio patrimonio ambientale. Alle ore 10.00 si è tenuta la cerimonia ufficiale di riapertura del Villino Bonelli, restituito alla collettività al termine degli interventi di recupero e valorizzazione che ne hanno preservato il valore storico e identitario. Nel corso dell’evento è stata inoltre ripercorsa la storia della struttura e il ruolo che essa riveste all’interno del patrimonio pubblico della Repubblica, a cura del Professor Verter Casali, nell’occasione sono state consegnate ad USOT le chiavi dell’edificio, in ragione del Patto di Collaborazione stretto e relativo alla gestione dell’immobile. Successivamente si è svolta la cerimonia di intitolazione del Piazzale del Parco Montecchio a Marino Cardinali, figura di riferimento per la tutela e la divulgazione della cultura ambientale sammarinese. Attraverso il suo impegno e la sua attività associativa, Cardinali ha contribuito in maniera determinante alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio naturalistico del territorio, lasciando un’eredità che continua a essere una scia luminosa, un punto di riferimento per le nuove generazioni. Nel corso della mattinata sono stati inoltre presentati gli interventi di riqualificazione realizzati nell’area del Parco Montecchio, finalizzati a migliorarne la fruibilità, la sicurezza e l’accoglienza per cittadini e visitatori. La cura del luogo è affidata all’APAS e all’Associazione Micologica Sammarinese. La Segreteria di Stato per il Territorio esprime il proprio ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa, alle associazioni coinvolte, ai volontari e ai partecipanti che con la loro presenza hanno reso possibile una giornata caratterizzata da un forte spirito di comunità e dalla condivisione dei valori della memoria, della tutela ambientale e della valorizzazione del territorio. La manifestazione si è conclusa con un momento conviviale organizzato dall’Associazione Micologica Sammarinese, occasione di incontro e partecipazione che ha ulteriormente rafforzato il significato della giornata.

Dichiarazioni istituzionali: Matteo Ciacci- Segretario di Stato per il Territorio “La riapertura del Villino Bonelli e l’intitolazione del Piazzale del Parco Montecchio a Marino Cardinali rappresentano due momenti profondamente significativi per la nostra comunità. Da un lato restituiamo ai cittadini un luogo di grande valore storico e paesaggistico, dall’altro rendiamo omaggio a una persona che ha dedicato gran parte della propria vita alla conoscenza, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente sammarinese. Questa giornata testimonia l’impegno delle istituzioni nel coniugare la conservazione del patrimonio, la promozione della cultura ambientale e la valorizzazione degli spazi pubblici come luoghi di incontro, memoria e partecipazione. Investire nel territorio significa investire nella qualità della vita delle persone e rafforzare il legame tra la comunità e la propria identità. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto e le associazioni che ogni giorno, con passione e competenza, collaborano alla tutela e alla promozione del nostro patrimonio naturale e storico”.

C.s. - Segreteria di Stato al Territorio







