Riapertura al pubblico dei servizi di consultazione della Biblioteca e dell’Archivio di Stato

Nell’attuale fase di transizione verso la normale ripresa delle attività post chiusura causa Covid-19, la Biblioteca e l’Archivio di Stato della Repubblica di San Marino da lunedì 8 giugno 2020 riapriranno al pubblico in modalità contingentata per consentire attività di ricerca e consultazione. Per assicurare le necessarie condizioni di sicurezza, tutti gli interessati sono tenuti a condividere e rispettare ogni modalità adottata in funzione della tutela della salute di utenti e operatori del servizio. Sarà quindi nuovamente possibile ritornare a consultare in loco e previa prenotazione obbligatoria da effettuarsi ai seguenti recapiti: Archivio di Stato - 0549 882486 o via email all’indirizzo archivio@pa.sm Biblioteca di Stato - 0549 882248 o via email all’indirizzo bibliotecadistato@pa.sm L’orario di consultazione, dal lunedì al venerdì, sarà organizzato su due turni (8:30-10:30 / 11:30-13:30) per consentire la fruizione dei locali in sicurezza, con riferimento ai necessari interventi di sanificazione e aerazione da effettuarsi a intervalli regolari. L’accesso sarà consentito solo previa misurazione della temperatura corporea e sanificazione mani con soluzione idroalcolica, inoltre sarà obbligatorio indossare mascherina e guanti per tutto il periodo di permanenza all’interno degli Istituti. Rimarranno sempre comunque attivi i servizi che la Biblioteca di Stato ha già da tempo riattivato, ovvero l’assistenza telefonica per la fruizione delle risorse digitali e la prenotazione del prestito libri, sia telefonicamente sia tramite email. L’Archivio di Stato continua nelle sue normali funzioni di tipo amministrativo e nella erogazione di copie autenticate.