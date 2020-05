Riapertura al pubblico ufficio commerciale AASS

A partire da lunedì 18 maggio lo sportello dell’Ufficio Commerciale di A.A.S.S. di via A. di Superchio riaprirà al pubblico. Si potrà accedere allo sportello esclusivamente su appuntamento che potrà essere fissato tramite il servizio BOOK PA del Portale PA - Servizi Online della Repubblica di San Marino (www.pa.sm) o contattando dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 10:30 direttamente lo sportello al numero 0549-883705. Lo sportello è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00. Per l’accesso ai Servizi sarà necessario rispettare tutte le disposizioni sanitarie vigenti. Lo Sportello Cassa rimarrà chiuso. Per informazioni è possibile contattare il numero 0549-883723. Il pagamento delle fatture scadute da oltre 15 giorni e dei solleciti può essere effettuato con bonifico bancario alle seguenti coordinate: SM 45 Z 03034 09812 000120102732 Riportando nella causale di pagamento le seguenti informazioni: 1) Codice cliente presente in fattura 2) Intestazione della fattura 3) Numero della fattura Per le fatture non ancora scadute, o scadute da non oltre 15 giorni devono essere utilizzati i normali canali (sportelli bancari e poste). Sul sito www.aass.sm è disponibile l’Area Clienti in cui l’utente, dopo essersi registrato, può controllare e verificare i propri dati, le proprie fatture, i consumi ed il relativo stato di pagamento.



