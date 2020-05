Riapertura del servizio di prestito bibliotecario ai sensi del punto e, articolo 1, del Decreto Legge 3 maggio 2020 n. 68

La Biblioteca di Stato intende comunicare che ha avviato le attività preparatorie alla riapertura dei servizi di prestito agli utenti, prevista a cominciare dal prossimo 18 maggio in linea con le tempistiche delle altre Biblioteche della Rete Bibliotecaria di Romagna e San Marino. Fino ad allora i servizi della Biblioteca di Stato restano online attraverso Scoprirete e MLOL agli indirizzi sotto riportati. In queste settimane lavoreremo per mettere a punto e completare i protocolli igienico sanitari necessari ad un servizio in sicurezza. Dal 18 maggio quindi la Biblioteca riaprirà parzialmente al pubblico con il servizio di prestito, che avverrà solo su prenotazione telefonando a 0549.882248 dalle 9.00 alle 14.00 (da lunedì a venerdì) oppure scrivendo ai seguenti indirizzi: bibliotecadistato@pa.sm; lucia.cecchetti@pa.sm; claudia.malpeli@pa.sm; vanna.tabarini@pa.sm. Il dettaglio delle modalità di fruizione verrà comunicato al più presto. Una volta verificata la disponibilità del libro, l’utente verrà contattato e riceverà data e orario per il ritiro presso la Biblioteca di Stato che avverrà, ovviamente, nel rispetto di tutte le precauzioni vigenti. I volumi rientrati dal prestito saranno nuovamente resi disponibili dopo un’adeguata sanificazione. La restituzione dei prestiti potrà avvenire utilizzando il box all’interno del cortile in via Contrada delle Mura, 16. Dal 18 maggio sarà inoltre possibile chiedere assistenza per ricerche e per informazioni bibliografiche sui cataloghi italiani ed esteri ed ogni utente potrà essere guidato nelle operazioni di scarico di e-book o nell’accesso agli altri servizi digitali della Rete Bibliotecaria di Romagna e San Marino SCOPRIRETE https://scoprirete.bibliotecheromagna.it/opac/Opac.do e MLOL https://bibliotecheromagna.medialibrary.it/home/cover.aspx

Per facilitare le ricerche sarà attivo anche il servizio di richiesta di riproduzioni digitali dei documenti. Si ringrazia fin da ora l’utenza per la collaborazione.

Grazie a tutti per la collaborazione