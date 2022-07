Riapertura estiva della Seconda Torre da sabato 2 luglio 2022

Da domani, sabato 2 luglio 2022, riapre al pubblico la Seconda Torre (orari: dalle ore 9.30 fino alle ore 23.00).

Alla Seconda Torre, sede del Museo delle Armi Antiche, sono in corso da gennaio 2022 lavori a cura dell’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici finalizzati alla realizzazione di una nuova biglietteria e di nuovi impianti tecnologici.

Tra febbraio e marzo scorsi sono stati completati gli interventi di controllo e rilevamenti archeologici, eseguiti dalla Tecne s.r.l. e dall’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del CNR di Roma con il coordinamento della Sezione Archeologica degli Istituti Culturali. Tra i ritrovamenti di maggiore interesse, per la ricostruzione della storia e delle fasi edilizie più antiche della Seconda Torre, nel cortile, al di sotto della pavimentazione contemporanea, sono stati individuati i resti di una poderosa struttura muraria riferibile alle antiche mura della fortificazione.

Il Museo delle Armi Antiche è stato temporaneamente disallestito a cura degli Istituti Culturali, Musei di Stato, che hanno anche effettuato il controllo delle stratigrafie degli intonaci delle sale del museo in accordo con la Direzione dei Lavori al fine di recuperare e ripristinare il colore originario degli ambienti costruiti dall’ing. Gino Zani.

L’apertura estiva permetterà di visitare il complesso della Seconda Torre e gli spazi del Museo, il cui allestimento verrà effettuato a partire da settembre con la ripresa dei lavori.

Domenica 3 luglio, alle ore 17.30, alla Seconda Torre si terrà un concerto (entrata libera fino ad esaurimento posti) organizzato dagli Istituti Culturali in collaborazione con l’Istituto Musicale Sammarinese.

Comunicato stampa

Istituti Culturali