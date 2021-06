Riaperture discoteche, Paesani: "Gnassi e la miopia d'opinione"

Riaperture discoteche, Paesani: "Gnassi e la miopia d'opinione".

" Leggo le dichiarazioni di Andrea Gnassi in merito alla prossima riapertura delle discoteche" dichiara Lucio Paesani " e non posso non tenere in considerazione che le sue parole arrivano dopo mesi di silenzio tombale e di totale disimpegno sull' argomento e nonostante un parziale risveglio dal letargo d'opinione il Sindaco Gnassi ancora oggi parla sorretto dal conformismo dell'adeguarsi a diktat sanitari e protocolli che nulla hanno di scientifico se non la scientifica volontà di distruggere interi comparti economico imprenditoriali ". " Il demerito di Gnassi " conclude Lucio Paesani" è anche quello di non aver avuto voglia, intuito e capacità di costruire un asse Rimini - San Marino per creare una sorta di isola Covid free ".

c.s. Lucio Paesani, presidente Mio Emilia Romagna e Assointrattenimento

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: