Riapre il Cinema Concordia. Ecco i film in programma dal 25 settembre 2025

22 set 2025

Dopo un’estate trascorsa insieme con il cinema nei castelli, siamo felici di annunciare la riapertura della sala del Cinema Concordia. Torniamo a vivere la magia del grande schermo con nuovi film ed emozioni da condividere!

Da giovedì 25 settembre I Roses – ore 21.00
La coppia perfetta Ivy (Olivia Colman) e Theo (Benedict Cumberbatch) nasconde una tempesta pronta a esplodere: carriere, ambizioni e risentimenti si trasformano in una feroce competizione. Una commedia brillante, rivisitazione del classico La guerra dei Roses, tratto dal romanzo di Warren Adler.

Sabato 28, domenica 29 settembre e martedì 1 ottobre Troppo Cattivi 2 – ore 17.30
La banda di animali criminali torna con una nuova avventura: dopo aver provato a vivere da “bravi ragazzi”, i Troppo Cattivi devono affrontare un’ultima missione contro una squadra criminale tutta al femminile. Azione e risate per tutta la famiglia!

C.s. - San Marino Cinema - Istituti Culturali