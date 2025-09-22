Riapre il Cinema Concordia. Ecco i film in programma dal 25 settembre 2025

Dopo un’estate trascorsa insieme con il cinema nei castelli, siamo felici di annunciare la riapertura della sala del Cinema Concordia. Torniamo a vivere la magia del grande schermo con nuovi film ed emozioni da condividere!
Da giovedì 25 settembre I Roses – ore 21.00
La coppia perfetta Ivy (Olivia Colman) e Theo (Benedict Cumberbatch) nasconde una tempesta pronta a esplodere: carriere, ambizioni e risentimenti si trasformano in una feroce competizione. Una commedia brillante, rivisitazione del classico La guerra dei Roses, tratto dal romanzo di Warren Adler.
Sabato 28, domenica 29 settembre e martedì 1 ottobre Troppo Cattivi 2 – ore 17.30
La banda di animali criminali torna con una nuova avventura: dopo aver provato a vivere da “bravi ragazzi”, i Troppo Cattivi devono affrontare un’ultima missione contro una squadra criminale tutta al femminile. Azione e risate per tutta la famiglia!
C.s. - San Marino Cinema - Istituti Culturali