ISS Riapre l’ambulatorio di Acquaviva

Da domani, martedì 16 maggio riaprirà l’Ambulatorio di Acquaviva. La chiusura temporanea si era resa necessaria per urgenti lavori di manutenzione dell’impianto di riscaldamento. Da domani mattina, come ogni martedì, gli assistiti del Castello di Acquaviva potranno recarsi al proprio ambulatorio, con il consueto orario di apertura dalle 8:00 alle 13:00. In caso di necessità, nei giorni di chiusura è possibile rivolgersi al Centro Sanitario di Borgo Maggiore, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00.

cs Ufficio Stampa Iss

