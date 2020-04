Riaprono i mercati settimanali con i banchi alimentari a Santarcangelo

A Santarcangelo i mercati settimanali del venerdì e del lunedì riapriranno limitatamente al settore alimentare già a partire da venerdì 24 aprile. La decisione dell'Amministrazione comunale, assunta in accordo con le associazioni di categoria e con il coinvolgimento degli operatori, consentirà lo svolgimento dei mercati del venerdì, del lunedì nonché quello dei produttori agricoli che si tiene nella giornata di sabato. Tenuto conto delle necessità organizzative, i tre mercati settimanali si terranno in piazza Marini fino a diversa indicazione. La riapertura dei banchi alimentari avverrà rispettando le indicazioni fornite dalla Regione e le norme ministeriali in merito alle misure di sicurezza sanitaria: transennamento dell'intera piazza con percorsi di accesso (da via Matteotti e di uscita (da via Daniele Felici); distanziamento dei banchi di almeno tre metri; accessi dei clienti contingentati e controllati da apposito personale messo a disposizione dagli operatori che dovranno altresì assicurare la disponibilità di gel igienizzante e guanti all'ingresso del mercato. Come già accade per questa tipologia merceologica, guanti e mascherine dovranno essere utilizzati sia dagli operatori economici che dai clienti che dovranno mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro. I commercianti dovranno servire i clienti scegliendo la merce (non è consentito il self-service) nonché provvedere alla sanificazione dei banchi alimentari.