'Riassunto delle Nottate precedenti': sabato ultima puntata del podcast

Una lunga cavalcata nella notte illuminata dalle luci stroboscopiche. Un viaggio indietro nel tempo alla scoperta di quelle serate magiche e di locali e dj diventati icone per intere generazioni. Quasi un secolo di storia della Romagna da ripercorrere a ritmo di musica scatenandosi sul dancefloor dei ricordi. Sta per volgere al termine il podcast “Riassunto delle Nottate precedenti”, realizzato dalla storica dj Betty Miranda in collaborazione con Visit Romagna e lanciato ufficialmente in occasione dell’edizione 2024 della Notte Rosa – Weekend Dance. Partito il 13 giugno, il podcast si compone di 20 episodi disponibili sulle varie piattaforme (Spotify, Apple Podcast, Amazon music, Spreaker) digitando “Riassunto delle Nottate precedenti. L’ultima puntata sarà pubblicata sabato 20 luglio. Ad oggi, le piattaforme su cui il podcast è stato maggiormente sono Spotify (62%) Spreaker (22%) Apple Podcast (7%) Amazon Music (4%). Gli episodi hanno coinvolto fin dall’inizio un pubblico formato in gran parte da uomini (circa 65%) di età compresa tra i 23 in su, con un crescendo di follower raddoppiato tra l’inizio della pubblicazione (13 giugno) e gli ultimi dati (16 luglio). Gli episodi più seguiti sono stati quelli riguardanti la Baia degli Angeli e il Bandiera Gialla, a conferma di un pubblico eterogeneo. Su Spotify la valutazione è 5 stelle. Tutti i podcast sono stati realizzati attraverso interviste ai protagonisti, testimoni di avvenimenti inediti e aneddoti narrati dalla voce di gestori e addetti ai lavori di quegli anni. Le interviste, quasi tutte “faccia a faccia” (solo eccezionalmente via telefono), hanno un carattere informale e colloquiale, introdotte da due puntate che raccontano le origini del divertimento notturno. Tra i protagonisti delle conversazioni con Betty Miranda, Renzo Semprini con il quale si è parlato dell'epopea dell'Embassy; Paolo Righetti (musicista e impresario) che ha compiuto un excursus sulla musica da ballo negli anni '60; il giornalista Elio Pari per un viaggio nell'Altromondo di fine anni '60; Giulio Turchini per immergersi nelle atmosfere del Paradiso di Gianni Fabbri; Enzo Persueder dj con il mito del Bandiera Gialla; Claudio Cecchetto e la Riviera a cavallo tra anni '80 e '90, e tanti altri ancora. Spazio anche alla storia di altri locali storici, veri e propri templi del divertimento in Riviera, dal Cocoricò al Peter Pan, dal Carnaby alla Baia degli Angeli. Betty Miranda sarà protagonista di una serata in programma il 22 agosto, nell’ambito degli incontri precedenti la Festa del Borgo a San Giuliano, nel corso del quale condurrà un’intervista ad alcuni dei personaggi già comparsi nel podcast. Spiega l’autrice: “L’interesse per il progetto è vivo. Personalmente, mi sento dire ‘Ci voleva’ perché il tema è molto sentito e potrebbe dare spunti anche ad altri ‘addetti ai lavori’ nel proseguire con iniziative che seguono questo filone. Anche i più giovani mi dicono che per loro è fonte di ispirazione e sono molto interessati nell’ascolto di quello che per loro fa parte della storia. Sarà online almeno per i prossimi 3 anni”. “Abbiamo deciso di sostenere questo progetto, perché il mondo che racconta Betty fa parte della nostra storia recente, ma soprattutto è una base di lavoro per studiare come cambiano e si modificano i modi di intendere il tempo libero, la musica, il ballo. Per capire e anticipare – come sempre è avvenuto in Romagna – le mode, le tendenze, le aggregazioni dei giovani, i modi di fare turismo ed essere pronti con le offerte giuste”. – conclude Chiara Astolfi, direttore di Visit Romagna. Il podcast si può ascoltare attraverso il sito Visitromagna.it, e attraverso le varie piattaforme:

https://www.spreaker.com/podcast/riassunto-delle- nottate-precedenti--6193940

https://open.spotify.com/show/ 3SqWIgTW1A0MLkJBuKEM8P

https://podcasts.apple.com/us/podcast/riassunto-delle- nottate-precedenti/id1750278820

https://music.amazon.com/podcasts/8c5c7359- f7c8-4c53-828f-ae7265a99d2b

cs Betty Miranda