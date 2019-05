Riccardo Vannucci (USOT): considerazioni sul progetto monorotaia

"Ringrazio personalmente il Segretario Michelotti per la disponibilità con cui ha partecipato qualche giorno fa alla assemblea dell ‘Usot tenutasi al Grand Hotel San Marino in data 29 aprile 2019, e colgo l’occasione per prendere atto della decisione di buon senso assunta sul progetto Monorotaia. Questa considerazione però ha portato in evidenza un problema irrisolto da anni : quello di facilitare e modernizzare l’accesso dei visitatori che vogliono accedere al territorio di San Marino , essendo l’autostrada un mezzo ormai logoro e non più adeguato alle aspettative e ai volumi di traffico attuali : questo anche perché non siamo riusciti a tessere relazioni “amiche” ed opportune con la regione Emilia e Romagna per lo snellimento e la fluidificazione del traffico sulla super strada Rimini San Marino . C’è addirittura un aggravante che sorgerà quando il “futuro” Polo del Lusso sarà operativo : infatti se lo svincolo sul territorio Italiano per decongestionare il traffico in deviazione per la zona del Polo del Lusso, non verrà costruito la congestione si accrescerà ancora di più con gravi ripercussioni non solo per il Polo del Lusso ma anche per l’accesso alla restante parte di territorio. In questo contesto vogliamo portare a conoscenza di tutti che la nuova gestione del World Trade Center di Dogana ha illustrato alle associazioni ed avanzato una proposta molto interessante per trasformare il territorio di Torraccia in una vera e propria aerostazione per dirigibili di moderna progettazione Americana che possono atterrare e decollare dal nostro territorio creando una via alternativa per raggiungere San Marino da qualsiasi luogo al mondo. La proposta creerebbe un notevole indotto e sappiamo che è stata presentata al Governo , vogliamo pertanto sottolineare che di fronte al buon senso dimostrato nell’abbandonare la Monorotaia BISOGNA invece decidere con grande tempestività ed accogliere con celerità un progetto innovativo che caratterizzerebbe il nostro territorio per unicità e modernità e porrebbe San Marino in una posizione di forte competitività sul mercato turistico . QUINDI è VERO - COME DICE seg MICHELOTTI - CHE ERRARE è UMANO E PERSEVERARE è DIABOLICO , MA ALLORA è ANCHE VERO CHE PERSEVERARE NEL NON DECIDERE SU PROGETTI COSI’ QUALIFICANTI e STRATEGICI è MOLTO MA MOLTO PEGGIO CHE ERRARE, considerando che un progetto così innovativo , nel caso non venisse assunto da San marino , sarebbe immediatamente catturato da RIMINI , aumentando così il divario di competitività tra San Marino ed il territorio circostante: SAREBBE UNA VERA BEFFA!!"

Dr Riccardo Vannucci

Presidente uscente USOT