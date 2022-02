Ricci e Vimini annunciano: Dal ministro Franceschini arriva il via libera per il Museo Dario Fo e Franca Rame a Pesaro. Stanziati 2.350.000€

«Il Ministero della Cultura ha stanziato 2.350.000€, per la rigenerazione degli spazi a gestione comunale di Rocca Costanza». Lo comunicano il sindaco Matteo Ricci e il vice sindaco e assessore alla Bellezza Daniele Vimini. Dopo i 5.400.000€ già annunciati lo scorso dicembre, frutto dell’accordo siglato lo scorso dicembre tra Agenzia del Demanio, Ministero della Cultura-Direzione Generale degli Archivi e il Comune di Pesaro per la rifunzionalizzazione e valorizzazione del prezioso immobile, «dal Governo arriveranno altri fondi per riqualificare parte della struttura questa volta finalizzata ad ospitare lo spettacolo dal vivo e il Museo Dario Fo Franca Rame. Un’operazione che permetterà di rigenerare ulteriormente il contenitore, arricchendolo con un contenuto di prestigio e unico al mondo». Mattea Fo, presidente della Fondazione Fo Rame, dichiara «Siamo felici di apprendere questa notizia, negli ultimi mesi abbiamo lavorato con l’amministrazione comunale a questo progetto convinti che la città di Pesaro sia la giusta collocazione per il Museo dedicato a Dario e Franca»

cs Comune di Pesaro