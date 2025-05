Riccione aderisce alla mobilitazione nazionale “24 maggio - 50.000 sudari per Gaza”

Riccione aderisce alla mobilitazione nazionale “24 maggio - 50.000 sudari per Gaza”.

Il Comune di Riccione aderisce alla campagna nazionale “24 maggio - 50.000 sudari per Gaza”, un’iniziativa simbolica e nonviolenta volta a commemorare le oltre 50.000 vittime civili del conflitto nella Striscia di Gaza, tra cui migliaia di bambini, donne e operatori umanitari. In segno di solidarietà e per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla crisi umanitaria in corso, sabato 24 maggio verrà esposto un lenzuolo bianco sulle facciate di tre edifici rappresentativi della città: la Residenza comunale, il Palazzo del Turismo e Villa Mussolini. Il lenzuolo bianco, simbolo di lutto e pietà, richiama i sudari che avvolgono le vittime a Gaza, diventando un gesto visibile di cordoglio e denuncia. Inoltre, sulla facciata del Palazzo del Turismo, il ledwall presenterà l’identità visiva simbolo della campagna, contribuendo a diffondere il messaggio di solidarietà e a mantenere viva la memoria delle vittime. L’amministrazione rilancia l’invito a cittadini, associazioni e attività commerciali a esporre lenzuola bianche da finestre e balconi o anche un semplice drappo bianco all’esterno dei negozi. Questa adesione si inserisce in un percorso di impegno civile e culturale che il Comune di Riccione porta avanti da tempo. Durante le festività natalizie 2024- 2025, in collaborazione con l’organizzazione non governativa EducAid, è stata allestita presso Villa Franceschi la mostra fotografica “I am a woman. No more no less”, dedicata alle storie di venti donne palestinesi con disabilità. Attraverso gli scatti di Andrea e Magda Photographers, l’esposizione ha offerto uno sguardo intenso sulla resilienza e la dignità di queste donne, contribuendo a sensibilizzare la cittadinanza sui diritti umani e sulle condizioni di vita nella Striscia di Gaza. Con queste iniziative, Riccione conferma la propria sensibilità verso le tematiche della pace, della giustizia sociale e della solidarietà internazionale, promuovendo una cultura dell’inclusione e del rispetto dei diritti umani.

c.s. Comune di Riccione

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: