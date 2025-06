Riccione, aperto oggi il primo tratto del nuovo Lungomare del Sole Completati i primi 250 metri: la sindaca Daniela Angelini e l'assessore Christian Andruccioli aprono ufficialmente il primo tratto della nuova ciclabile a sud della città

Riccione, aperto oggi il primo tratto del nuovo Lungomare del Sole.

È stato ufficialmente aperto questa mattina il primo tratto del nuovo Lungomare del Sole, in viale Torino a Riccione. A tagliare simbolicamente il nastro sono stati la sindaca Daniela Angelini e l'assessore alla Rigenerazione urbana Christian Andruccioli , che hanno aperto i primi 250 metri della nuova passeggiata dedicata alla mobilità dolce e al benessere urbano. Con questo intervento, Riccione prosegue una trasformazione attesa e strategica per il futuro della città, inserita all'interno della Ciclovia Adriatica: un corridoio ciclabile che unisce oltre 1700 chilometri di litorale italiano e che vede a Riccione una delle sue tappe chiave. “Restituiamo ai cittadini uno spazio che non è solo per il transito, ma anche per la sosta, l'incontro, il benessere e la qualità della vita”, ha dichiarato la sindaca Angelini . "Questo è solo l'inizio di un percorso che trasformerà profondamente il modo in cui viviamo il nostro lungomare. Questo progetto rappresenta un nuovo modo di immaginare la città: più verde, più accessibile, più bella". "Un progetto contemporaneo, sostenibile e fortemente identitario - ha aggiunto l'assessore Andruccioli -. Siamo molto soddisfatti di poter mostrare già oggi una parte concreta di quello che sarà il nuovo volto del lungomare sud della città. Il Lungomare del Sole è un progetto contemporaneo, sostenibile e fortemente identitario, pensato per trasformare un tratto urbano in un percorso di qualità, tanto funzionale quanto bello da vivere. I materiali utilizzati - dal calcestruzzo drenante alle pietre naturali, dagli arredi in legno e corten al verde integrato - non sono solo una scelta tecnica, ma raccontano una visione: quella di uno spazio urbano in equilibrio con il paesaggio e con le esigenze delle persone. La mobilità dolce, il comfort, la permeabilità dei suoli, le soluzioni verdi per affrontare le sfide climatiche: ogni elemento del progetto risponde a una logica di rigenerazione urbana che non è solo estetica, ma ambientale e sociale”. Una nuova visione del lungomare Il nuovo Lungomare del Sole sarà una passeggiata verde e inclusiva, con pista ciclabile bidirezionale, marciapiedi larghi, giardini della pioggia, alberature ad alto fusto, punti di sosta e pavimentazioni drenanti dai toni caldi della terra. Il progetto prevede un percorso ampio con una larghezza totale di 7,40 metri dedicato alla mobilità dolce , formato da marciapiede, ciclabile e aiuole alberate. Nella carreggiata stradale i parcheggi in linea sono stati eliminati, ma le corsie mantengono una larghezza costante complessiva di 7 metri. La fascia verde è larga tra 0,80 e 1,80 metri, posizionata al posto dei parcheggi, rialzata e delimitata da cordoli in armonia cromatica con le pavimentazioni. Ospita giardini della pioggia e nuove specie arbustive , fungendo da barriera ecologica e visiva tra la strada e l'area pedonale/ciclabile. I percorsi ciclabile e pedonale sono entrambi larghi almeno 2,50 metri, realizzati in materiale drenante colorato in pasta con tonalità naturali e terrose, per garantire durata, bellezza e permeabilità. Una fascia polifunzionale, larga 1,20 metri, si trova tra il percorso ciclabile e quello pedonale. Include alberature piantate ogni 6 metri, sedute e pavimentazione in pietra arenaria. Dove lo spazio non lo consente, i percorsi saranno affiancati. Mentre una seconda fascia polifunzionale, situata verso il mare, ospita aiuole con verde rampicante e panche su misura integrate al muretto esistente. In tratti più ampi saranno inseriti anche portabici e zone pavimentate per la sosta. Il progetto unisce mobilità sostenibile, estetica naturale e funzionalità urbana in un nuovo lungomare fruibile, verde e accogliente. L'intervento si è inserito pienamente nel PUG (Piano Urbanistico Generale) della città, con l'obiettivo di trasformare il lungomare in un luogo di incontro, benessere e bellezza, all'insegna della sostenibilità e dell'accessibilità.

c.s. Comune di Riccione

