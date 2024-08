Riccione continua a crescere: presenze in aumento del 6,8% nei primi sette mesi dell’anno

Riccione continua a crescere: presenze in aumento del 6,8% nei primi sette mesi dell’anno.

I dati relativi alle presenze e agli arrivi relativi ai primi sette mesi dell’anno (gennaio-luglio) mettono in evidenza una complessiva crescita per le strutture ricettive di Riccione. Nei primi sette mesi del 2024, Riccione ha registrato un totale di oltre 2 milioni di pernottamenti (2.011.575 presenze turistiche), con un aumento del 6,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo incremento è particolarmente evidente tra i turisti stranieri, i cui pernottamenti sono cresciuti del 13,8%, raggiungendo quasi 400.000 unità (398.317). Anche i turisti italiani hanno contribuito positivamente, con oltre 1,6 milioni di pernottamenti (1.613.258) e un incremento del 5,2%. Analizzando il solo mese di luglio 2024, uno dei periodi di picco per il turismo a Riccione, si registrano risultati positivi. Complessivamente, sono stati registrati 784.154 pernottamenti, con un aumento dell'1,7% rispetto a luglio 2023. Di questi, 612.064 sono stati effettuati da turisti italiani, segnando una crescita dell'1,2%, mentre i turisti stranieri hanno totalizzato 172.090 pernottamenti, con un incremento del 3,6%. “Anche in una stagione piuttosto complessa come quella in corso, in cui non sono mancate le difficoltà soprattutto in relazione alle condizioni del mare a partire proprio dal mese di luglio, abbiamo registrato un incremento in termini di presenze rispetto all’anno precedente - osserva l’assessore al Turismo Mattia Guidi -. Nello stesso mese di luglio le presenze sono aumentate, pure a fronte di un numero di arrivi che ha accusato una flessione. Il settore alberghiero rispetto al 2023 ha complessivamente tenuto (-0,2% in luglio e + 4,1% da inizio anno) mentre continua crescere quello extra alberghiero (+10,3% in luglio e +21,6% nei primi sette mesi). Tra i punti di forza c’è senza dubbio la crescita del mercato estero, con incrementi dall’Austria (+16,2%), il Belgio (+20,4%), la Germania (+27,2%) e l’Olanda (+22,7%), solo per citarne alcuni, mentre dovremo lavorare per recuperare il gap rispetto all’ultimo anno prima della pandemia, il 2019”. L’assessore Guidi desidera ringraziare “gli ospiti che hanno scelto Riccione per le loro vacanze, tutti gli operatori del settore turistico e i lavoratori dell’indotto. Posso assicurare che l’amministrazione comunale è impegnata a continuare a investire nella promozione turistica e nel miglioramento dell'offerta turistica, affinché Riccione mantenga il suo ruolo di eccellenza tra le destinazioni turistiche italiane e internazionali. Anche a valle di questi nuovi dati e delle analisi più approfondite che faremo con gli stessi, riteniamo necessario continuare a sviluppare e potenziare l’azione di comunicazione e promozione della nostra città nei mercati target italiani ed esteri e di farlo continuando a consolidare l’azione sinergica tra pubblico e privato”.

cs Comune Riccione

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: