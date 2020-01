Riccione fa il pienone per Capodanno

Il nuovo anno a Riccione è iniziato con un grande successo di pubblico e di piazza, con oltre 12 mila persone per la festa targata Deejay On Stage. Con la conduzione di Rudy Zerbi, il 2020 è arrivato portando con sé l’allegria delle kermesse collaudate e ben riuscite. Poi alla mezzanotte come da tradizione, il grande spettacolo dei fuochi d’artificio sulla spiaggia ha salutato l'ingresso nel nuovo anno. Riccione è stata felicemente invasa da un pubblico di tutte le età accolto dalle sfavillanti luci natalizie di Riccione Ice Carpet. La festa non è finita perché oggi, 1 gennaio, a partire dalle 16.30 la musica sarà ancora protagonista con Alberto Urso, il rapper Shade e The Kolors. “E’ stato un Capodanno di festa e di allegria - ha dichiarato il sindaco di Riccione, Renata Tosi - Un particolare ringraziamento va alle Forze dell’ordine e agli operatori del 118 che hanno permesso alle migliaia di turisti e cittadini arrivati a Riccione per le festività, di partecipare serenamente alle tante iniziative della nostra città”. “Abbiamo iniziato il 2020 in grande stile, con tanti turisti, musica, allegria e felicità - ha commentato l’assessore al Turismo di Riccione, Stefano Caldari -. Anche quest’anno è stata confermata una formula importante, Riccione On Ice che ha trasformato la nostra città nella capitale della musica. Tre giorni di live, i concerti di Radio Deejay e il brindisi di Capodanno con la conduzione di Rudy Zerby”.