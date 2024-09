Riccione ha celebrato l’ottantesimo anniversario della sfondamento della Linea Gotica

Grande partecipazione di pubblico per la rievocazione storica che ieri ha ricordato lo sfondamento della Linea Gotica e la liberazione di Riccione da parte della quinta e ottava armata angloamericana, avvenuta il 21 settembre 1944. Tante persone hanno assistito alla sfilata di veicoli degli anni Venti, Trenta e Quaranta, in tutto settanta mezzi perfettamente restaurati e in ottimo stato di marcia, accompagnati da centodieci figuranti in uniforme che hanno contribuito a rendere l’atmosfera ancora più suggestiva. La carovana è partita alle 10 dal lungomare al confine con Rimini, per poi dirigersi verso sud fino a piazzale San Martino. Successivamente, ha fatto ritorno verso il centro di Riccione passando per viale Gramsci e viale Martinelli, fino ad arrivare in viale Ceccarini, preceduta da una band di cinque scozzesi che hanno suonato le cornamuse. I mezzi storici sono rimasti in esposizione dalle 11:30 alle 16, sotto gli occhi curiosi dei visitatori, tra persone che hanno vissuto quegli eventi e anche più giovani e famiglie con bambini. Uno dei momenti clou della giornata è stato il pranzo commemorativo a base di spaghetti alla carbonara, ospitato presso il Grand Hotel di Riccione, un momento speciale che ha ricordato quando gli alleati anglo-americani organizzarono la cena al Grand Hotel Des Bains per celebrare la liberazione di Riccione e affidarono il menù al noto chef Renato Gualandi - scomparso nel 2016 - il quale realizzò e ideò per la prima volta, in quella particolare occasione, il celebre piatto della pasta alla carbonara, con gli ingredienti che aveva a disposizione. L’evento gastronomico ha visto la partecipazione di circa centotrenta persone che hanno potuto gustare questo piatto emblematico e rivivere una parte importante della storia di Riccione. La rievocazione, a cura di Adriatic Veteran Cars Club e patrocinata dal Comune di Riccione ha rappresentato un tributo alla storia e alla tradizione gastronomica.

cs Comune di Riccione