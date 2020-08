Riccione, il sindaco Tosi: "Le parole di Draghi tirano in causa tutta la classe politica" “Anche i Comuni per ricostruire il futuro devono ripartire dai giovani, tutti uniti per uscire dalla crisi”

Riccione, il sindaco Tosi: "Le parole di Draghi tirano in causa tutta la classe politica".

"Nelle parole di Draghi ho trovato la drammatica lucidità dello statista e la saggezza pragmatica dell'economista. Ma soprattutto ho inteso il messaggio all'attuale classe politica italiana che condivido: conoscenza, coraggio, perché il non agire comporta comunque delle responsabilità, e umiltà". Il commento del sindaco di Riccione, Renata Tosi, presente questa mattina all'inaugurazione del Meeting. "In molti oggi dovrebbero sentirsi tirati in causa da queste parole. Il richiamo all'unità, per il bene del Paese, deve essere accompagnato come ha detto Draghi da più trasparenza quando c'è più discrezionalità. Credo che anche gli Enti locali e le comunità di cittadini, come ha esortato Draghi, debbano guardare ai giovani per costruire il futuro e superare le crisi profonde. Tutti uniti per ricostruire con pragmatismo e umanità".



(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Comunicato stampa

Comune di Riccione

I più letti della settimana: