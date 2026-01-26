Riccione: la formazione d’eccellenza della Andrea Bocelli Foundation e lo stupore del mare

Si sono concluse in un clima di grande gioia e condivisione le giornate di formazione educativa, direzione corale e accompagnamento pianistico del programma “ABF Voices Of”, promosse dalla Andrea Bocelli Foundation. L’ente filantropico, da anni impegnato a valorizzare il talento dei giovani attraverso percorsi educativi d’eccellenza e a promuovere il potere trasformativo della musica in contesti di vulnerabilità, per la prima volta ha fatto tappa a Riccione. L’atmosfera vissuta al Palazzo del Turismo è stata caratterizzata da un clima di grande entusiasmo e proficua collaborazione. L’alto livello del percorso formativo ha permesso uno scambio umano e professionale unico tra docenti, partecipanti e giovani coristi. Il corpo docente della masterclass ha visto impegnati nomi di assoluto rilievo nel panorama musicale, tra cui i maestri Manolo Da Rold, Fabio Pecci e Alessio Nelli, insieme a Sonia Antinori e Michele Vanzini. Alle giornate di formazione hanno partecipato i maestri dei cori provenienti dai contesti globali in cui la fondazione è attiva — Uganda, Haiti, Terrasanta, Rione Sanità di Napoli e Camerino — che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con le realtà corali del territorio: i cori Le Allegre Note, Le Allegre Note Young e Note in Crescendo. Un’esperienza significativa per tutti i partecipanti, resa ancora più speciale da un momento di profonda gioia al termine della masterclass. Sabato scorso, la vicesindaca e assessora alla Cultura Sandra Villa e l’assessore al Turismo Mattia Guidi hanno accompagnato i maestri a scoprire la bellezza di Riccione dall’alto della grande ruota panoramica, offrendo una prospettiva inedita e suggestiva della città e del suo mare. Per molti di loro, provenienti da terre lontane e contesti spesso segnati da realtà difficili, è stata un’emozione travolgente: lo stupore di chi ha potuto ammirare l’orizzonte del mare per la prima volta nella vita si è mescolato al clima di festa. L’intensa esperienza formativa è culminata in serata con il concerto finale nella chiesa Mater Admirabilis, che ha visto i cori riccionesi esibirsi insieme ai partecipanti alla masterclass. Un momento di grande valore artistico, di condivisione e crescita comune, vissuto attraverso il linguaggio universale della musica. La serata è stata celebrata dal lungo e caloroso applauso del pubblico che ha affollato la chiesa, a testimonianza del grande successo dell’iniziativa. La sindaca Daniela Angelini e il Direttore Generale ABF Laura Biancalani hanno preso parte al concerto, condividendo questo importante momento conclusivo delle giornate di formazione internazionale.

