Riccione: lavori in corso per la messa in sicurezza di viale Arona e della Statale 16

Riccione: lavori in corso per la messa in sicurezza di viale Arona e della Statale 16.

Lavori in corso tra la Statale 16 e viale Arona dove è stato aperto un cantiere per mettere in sicurezza entrambe le strade. L’amministrazione comunale sta infatti realizzando un nuovo muro di separazione tra la Statale e viale Arona, completandolo con il guard rail. L’intervento era già stato iniziato per la parte di viale Arona più a sud: ora verrà ultimato fino all’incrocio con viale Vercelli. Il cantiere dovrebbe essere chiuso entro l’inizio della primavera. Questi lavori fanno parte di una più ampia attività di risanamento e messa in sicurezza della città: attraverso i fondi del Pnrr tre ponti verranno messi in sicurezza e saranno anche consolidati o rinnovati parapetti e barriere stradali, come nel caso di viale Arona. Gli interventi di manutenzione straordinaria programmati interessano in primis il ponte su viale Castrocaro, il ponte sul Rio Melo della Statale e il ponte sul Rio Marano in viale Tortona. L’intervento di manutenzione straordinaria dei 3 ponti, i cui lavori sono stati progettati a seguito di indagini tecniche, sono interamente finanziati con contributi del Pnrr e mirati al ripristino dei calcestruzzi degradati nelle strutture dei ponti, quali impalcati, spalle e pile per garantire la sicurezza dei ponti. I lavori, del valore complessivo di 594 mila euro, prevedono anche l’adeguamento delle barriere di sicurezza stradali sulla statale 16 nel tratto compreso tra il ponte sul Rio Marano e il confine con il comune di Rimini, oltre all’adeguamento alle norme di sicurezza delle ringhiere protettive di via Da Verrazzano. “Nel caso di via Arona - ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici e alla Mobilità Simone Imola -, andiamo a mettere in sicurezza due strade, una delle quali è la Statale 16: anche per questo si tratta di un intervento che giudico molto importante”.

cs Comune di Riccione

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: