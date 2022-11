Riccione nei francobolli sul tema “il Patrimonio naturale e paesaggistico”

Poste Italiane comunica che oggi 22 novembre 2022 vengono emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico” – serie Turistica: Riccione, Candelo, Siracusa, Venafro, al valore della tariffa B pari a 1,20€ per ciascun francobollo. Tiratura: duecentocinquantamiladodici esemplari per ciascun francobollo. Fogli da ventotto esemplari I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Bozzetti a cura di Tiziana Trinca per il francobollo dedicato a Riccione; Simone Emma per il francobollo dedicato a Candelo; Maria Carmela Perrini per il francobollo dedicato a Siracusa; Giustina Milite per il francobollo dedicato a Venafro.

Il 2022 è un anno molto importante per Riccione. Il 19 ottobre la nostra città ha celebrato il compleanno più atteso da sempre, i 100 anni dalla nascita come Comune autonomo, sancita in data 19 ottobre 1922 con Regio Decreto n. 1439. Per noi questo anno non è solo un doveroso momento di celebrazione, ma soprattutto è l’occasione di ripensare e rinascere dopo questi ultimi anni difficili. Riccione, la sua gente, i suoi operatori hanno sempre dimostrato, nonostante le difficoltà, tutta la straordinaria capacità di accogliere turisti senza perdere mai l’entusiasmo che l’ha resa nei suoi primi 100 anni di storia, una meta ambita e allo stesso tempo consueta, di tendenza ma rassicurante. Riccione è una località di mare che dalle sue origini è stata capace di anticipare ed interpretare i mutamenti economici, sociali e di costume della società italiana meritandosi l'indiscusso titolo di Perla Verde dell’Adriatico. Una realtà che facendo leva sulla dedizione al lavoro dei suoi cittadini (sempre accoglienti ed ospitali con i turisti) ha raggiunto la celebrità a livello nazionale ed internazionale; celebrità che, ogni anno, rende Riccione la meta ideale per migliaia di turisti che vogliono vivere la vacanza ognuno secondo il proprio gusto e stile. È questo un altro segreto del successo della nostra città: essere un luogo accessibile a tutti, fruibile in diversi modi (di giorno o di notte, in spiaggia o facendo sport, ballando o riposandosi). Ma quello che più caratterizza Riccione è la sua capacità di intercettare le tendenze ed i cambiamenti restando, costantemente, un punto di riferimento. Tutta la sua storia è intessuta dalla cultura dell'ospitalità, fin dall'inizio del secolo scorso. Riccione ha saputo reinterpretare con professionalità il proprio ruolo di Perla delle vacanze, creando innovazione attraverso il servizio. Oggi Riccione è una delle principali località turistiche della Riviera Romagnola. Grazie agli operatori del settore turismo vantiamo standard qualitativi ai massimi livelli, anche per andare incontro alle sempre maggiori esigenze dei turisti. Riccione è anche un luogo di cultura, come dimostrano alcune importanti iniziative che la città propone come il Premio Riccione per il Teatro e il Premio TTV oltre ad importanti mostre fotografiche di altissimo livello che vengono ospitate nelle nostre belle Ville storiche. Da qualche anno Riccione ha aumentato la propria offerta turistica anche grazie alla realizzazione di importanti strutture, come il Palazzo dei Congressi e lo Stadio del Nuoto sviluppando nuovi segmenti che le permettono di "restare accesa" 365 giorni l'anno.

c.s. Daniela Angelini Sindaca di Riccione