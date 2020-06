Riccione: parcheggi gratuiti e scontati per agevolare la ripresa Liberi fino a fine giugno in viale Ceccarini e viale Dei Mille

Riccione: parcheggi gratuiti e scontati per agevolare la ripresa.

Una nuova strategia del rilancio post Covid dal Comune di Riccione che dopo aver agevolato le estensioni su suolo pubblico per i pubblici esercizi con Cosap gratuita, sconta al 50% i parcheggi per le strutture ricettive. Parcheggio gratuito, quindi, fino a fine giugno su viale Dei Mille, lungo viale Ceccarini, nel tratto di strada compreso da Viale Dei Mille e viale Vittorio Emanuele II, e al "Parcheggio Verità". Lo ha deciso la Giunta comunale di Riccione come misura di agevolazione e incentivazione per la fase di ripresa turistica, post emergenza sanitaria. Il provvedimento che ha lo scopo di agevolare la ripresa economica delle varie attività commerciali, artigianali, pubblici esercizi, prevede anche una tariffa agevolata per chi sottoscriverà un abbonamento per le aree disciplinate a parcometri e posti auto riservati, con uno sconto che arriva fino al 50%. Inoltre per l’anno 2020, sono state previsti sconti sotto forma di posteggi aggiuntivi e in misura variabile, a tutti coloro che hanno stipulato con il Comune di Riccione contratti per la locazione di posti auto presso i parcheggi custoditi e non custoditi, abbonamenti per le aree parcometri e posti riservati. Delle tariffe scontate del 50% trarranno beneficio in particolare gli albergatori e tutte le strutture ricettive che avranno quindi la possibilità di avere abbonamenti scontati della metà per garantire il posto auto ai turisti in arrivo. "Il dimezzamento delle tariffe dei parcheggi è stato accolto favorevolmente dal Cda - ha detto Luca Cevoli, direttore di Federalberghi Riccione -. E' stato accolto favorevolmente anche perché rispecchia i numeri e potenziali fatturati dell'estate 2020. Se tutto va bene gli incassi saranno dimezzati quindi è bene che anche i costi vengano abbattuti".

c.s Comune di Riccione

