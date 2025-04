Riccione partecipa al bando per la riqualificazione delle aree dismesse lungo il torrente Marano

Presentato un Piano di Sviluppo per il recupero della colonia Reggiana e dell’ex polveriera

Il Comune di Riccione ha deciso di partecipare al bando pubblico per la selezione dei Piani di Sviluppo in aree dismesse o in disuso, ai sensi della legge 178 del 2020. Il progetto riguarda la riqualificazione degli edifici pubblici dismessi lungo il torrente Marano, con interventi su due strutture di particolare rilievo: la colonia Reggiana e l’ex polveriera, inserite in un contesto di grande valore storico, naturalistico e paesaggistico.

In particolare, il Comune di Riccione in collaborazione con l’Università degli studi di Bologna, che ha fornito un importante supporto tecnico e scientifico, ha definito una strategia urbanistica per la riqualificazione e valorizzazione di queste aree, trasformandole in spazi di interesse turistico-ricreativo. L’accordo di collaborazione tra l’Università di Bologna e il Comune ha consentito di sviluppare il progetto in linea con le esigenze di recupero e valorizzazione del territorio.

Il Piano di Sviluppo proposto prevede una serie di interventi strutturali e di recupero per le due principali aree coinvolte nel progetto. Il primo intervento riguarda la colonia Reggiana per la quale si prevedono lavori di messa in sicurezza strutturale, restauro delle facciate e riqualificazione delle aree esterne. L'importo stimato per questo intervento è pari a 5.580.224 euro. Il secondo intervento riguarda la riqualificazione dell’ex polveriera, con un investimento previsto di 2.420.980 euro.

L'importo complessivo del Piano di Sviluppo ammonta a 8.001.204 euro. Per questo progetto, il Comune ha richiesto un contributo pari a 7.201.082,60 euro con una quota di cofinanziamento a carico dell’Amministrazione comunale di 800.120,40 euro che corrisponde al 10% del costo complessivo del piano. Lungo il torrente Marano il servizio Rigenerazione Urbana del Comune di Riccione ha già avuto un finanziamento regionale per la salvaguardia e valorizzazione delle dune in prossimità della colonia Reggiana e il potenziamento delle aree boscate fino alla ex polveriera. È inoltre in fase di approvazione il progetto definitivo del percorso ciclo-naturalistico sul Marano, con la riqualificazione di alcuni manufatti esistenti e la fruizione degli spazi liberi per finalità ricreative.

“Con questa partecipazione al bando pubblico, il Comune di Riccione intende mettere a sistema una progettualità integrata lungo il torrente Marano che permette non solo di recuperare edifici storici ma anche dare un forte impulso alla valorizzazione turistica della zona in chiave naturalistica e sportiva creando nuove opportunità di sviluppo economico e sociale per la città. La realizzazione di questa progettualità, che riveste un ruolo importante nel piano di rigenerazione urbana della città, non sarà vincolata all’aggiudicazione del bando ma proseguirà il suo iter con tempi solo un po’ più lunghi”, commenta l’assessore Christian Andruccioli con delega a Urbanistica, Ambiente e Rigenerazione Urbana.

