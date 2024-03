Riccione per due giorni capitale del commercio al dettaglio. “Così possiamo vincere le sfide del settore”

Il settore del commercio al dettaglio vive un momento complesso, con tanti fattori di rischio davanti, eppure può ancora essere fonte di soddisfazione e successo. È con questa convinzione che domenica 17 e lunedì 18 marzo al parco Oltremare di Riccione confluiranno oltre 500 negozianti da tutta Italia per un importante momento di confronto e crescita: il corso di formazione Shop Survivor, giunto alla 10^ edizione. Una edizione da tutto esaurito. Ad organizzarlo è l’imprenditore retail con oltre 20 anni di esperienza Massimiliano Alvisi attraverso l’azienda di San Marino Innovation Forum. “La problematica più grossa da affrontare per i negozianti – racconta - è attrarre l’attenzione delle persone per farle entrare nel nostro store o sul nostro sito. Per questo una parte importante del corso riguarda il marketing, vero strumento per evitare di chiudere i negozi per sempre”. Nei due giorni saranno illustrate strategie offline e online, in particolare per i social Instagram e TikTok che meglio di altri si addicono al commercio. Per questo al corso saranno relatori Riccardo Pirrone, CEO e digital strategist di KiRweb, agenzia creativa romana, conosciuto ai più come il social media manager di Taffo Funeral Services, Federico Severino, content creator da 200 mila follower tra le varie piattaforme con oltre 30 milioni di visualizzazioni Evolution Forum s.r.l. - Via Consiglio dei Sessanta, 99 - DOGANA (RSM) - C.O.E. SM26755 Tel: (+378) 0549 909882 - www.evolutionforum.sm - info@evolutionforum.sm complessive ed Emanuela Ciuffoli, esperta di studi sul brand, comunicazione e web strategy. Importante anche l’aspetto della mentalità, curato nel corso dal formatore Gianluca Spadoni, il tema della gestione dei conti con l’imprenditore Marco Felici, la sicurezza online con l’avv. Alberta Antonucci. “Sono centinaia i negozianti che in questi anni – prosegue Alvisi – mi hanno testimoniato come, grazie ai concetti di nicchia, costruzione del contatto e ad un approccio più moderno nel marketing, abbiamo cambiato la tendenza del risultato con aumento di fatturato e margine”. I numeri parlano di crescita del database del 350%, dell’aumento del fatturato medio del 16%, dell’aumento del margine netto del 22% e di un vertiginoso 500% in più per la visibilità sui social. Un trend di sviluppo dell’evento confermato anche dalle collaborazioni con partner di primo livello come American Express, Verisure, Atelier del gruppo Zucchetti, Luce, Milano Fashion&Jewels e Milano Whiteshow.

