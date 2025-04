Riccione presenta la nuova strategia di promozione turistica: campagna di comunicazione su Canale 5, Italia 1, Amazon Prime Video, Spotify e sulle principali radio nazionali

La nuova pianificazione media prevede investimenti sui canali Mediaset oltre che sui network R101, Radio 105 e Radio Montecarlo e sulle piattaforme digitali Facebook, Instagram, Spotify, Amazon Prime Video, Youtube e Tiktok: una strategia promozionale multicanale per intercettare il target e adattarsi al mercato attuale dei media.

La visual identity della campagna “Viva Riccione” che viaggia sul treno “Rock” dall’Abruzzo al Piemonte diventa dall’1 maggio anche un maxi murales di 150 metri quadrati nel cuore di Milano



Riccione promuove una strategia multicanale che sfrutta i principali mezzi di comunicazione ATL (media tradizionali) e digital, scegliendo spazi premium per ogni singolo mezzo coinvolto e adattando, grazie a una precisa strategia di content marketing, i singoli contenuti ai contenitori di fruizione.

Alla pianificazione su Meta (Facebook e Instagram), già attiva da diverse settimane per supportare la promozione dei ponti primaverili e in “always on” (sempre attive con pressioni differenti) durante tutto l’anno, dal 10 al 30 aprile, il Comune di Riccione sarà on air su Amazon Prime Video con una campagna video che prevede la presenza in spazi prima e durante la visione dei principali film e serie TV della piattaforma. Si tratta di un contesto altamente qualitativo, in grado di raggiungere 11 milioni di utenti al mese.

La visibilità è ulteriormente rafforzata dalla presenza durante Inter–Bayern (16 aprile), partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video. L’evento è incluso gratuitamente per tutti gli abbonati Amazon Prime, con un’audience molto ampia e coinvolta. Amazon Prime Video trasmette la migliore partita del mercoledì di Champions League fino al 2027, offrendo un contesto premium sia per intrattenimento che per sport.



Riccione su Canale 5 e Italia 1

Terminati i ponti, Riccione sarà presente in uno dei momenti più significativi dei palinsesti televisivi: da domenica 4 maggio sarà infatti attiva una campagna pubblicitaria sulle reti del Gruppo Mediaset, con un focus su Canale 5 e Italia1 con posizionamenti in prime time durante i programmi di punta delle due emittenti nazionali: Amici, Le Iene, Tg5 e diversi altri. Per il primo flight di comunicazione si stimano oltre 15 milioni di contatti lordi.

Per tutto il mese di maggio, in via Canonica nel pieno centro di Milano (tra l’Arco della Pace e l’Arena Civica “Gianni Brera”), sarà possibile ammirare una grande opera muraria di oltre 150 metri quadrati: un maxi murale che, realizzato da Outdoora, start up italiana leader nella creazione di progetti di socialARTvertising, porterà nel cuore del capoluogo meneghino tutta l’energia e il fascino della Perla Verde dell’Adriatico con la campagna “Viva Riccione”.

Questa imponente opera d’arte urbana, visibile a migliaia di passanti ogni giorno, sarà uno dei punti più fotografati e riconoscibili della città durante la primavera. Un’occasione unica per avvicinare Milano alla vivacità della riviera romagnola, con un messaggio che unisce arte, colore e voglia di estate.



La finale di Coppa Italia

Altra grande novità in ottica di reach e posizionamento è la scelta di presidiare la finale di Coppa Italia, che l’anno scorso ha registrato oltre 7 milioni di persone e il 33% di share su Canale 5. Quest’anno ci sarà la certezza di vedere scendere in campo il 14/05 una tra Milan e Inter e un probabile Bologna, forte del risultato di 3-0 nella partita di andata contro l’Empoli.

La pianificazione televisiva verrà supportata da flight dedicati alla generazione di reach incrementale - ossia integrativa via digital rispetto alla pianificazione standard tv - con posizionamenti video all’interno delle piattaforme Meta, Youtube e Tiktok, cercando di adattarsi all’ormai consolidato fenomeno del second screen (fruire di contenuti televisivi di varia natura contemporaneamente su più device diversi).

Tv e Digital avranno due soggetti creativi video differenti e declinati a seconda del mezzo e della modalità di fruizione.



Le principali radio nazionali

La pianificazione pubblicitaria vedrà inoltre il coinvolgimento delle Radio del Gruppo Mediaset, che nel 2024 si conferma primo Gruppo in Italia. Tra le diverse emittenti del Gruppo, sicuramente sentiremo Riccione su Radio 105, R101 e Radio Montecarlo che, a seconda del momento, accenderanno i loro motori per comunicare a target diversi, con posizionamenti nel drive time e a supporto del ricco palinsesto di eventi che l’amministrazione sta organizzando per i diversi target e nelle diverse aree della città.

A completamento dell’universo di audio advertising, Riccione sceglie anche Spotify, piattaforma dedicata all’ascolto di musica e podcast leader in Italia con milioni di utenti attivi mensilmente, sulla quale saranno attive campagne di promozione dedicate soprattutto a un target d’età compreso tra i 18 e 44 anni.



Oltre venti concerti in un mese

Riccione inoltre, in veste di editore, si prepara al lancio del progetto Riccione Music City, che vedrà completarsi nel giro di poche settimane un calendario di eventi musicali ambizioso, trasversale e creato per rispondere a specifiche richieste di target sempre più consapevoli ed esigenti. Urban, Pop e Jazz saranno i generi che Riccione si appresta a ospitare. Quattro le location: piazzale Ceccarini, parco degli Olivetani, piazzale Roma e le spiagge, per l’iconico appuntamento delle Albe in controluce. L’obiettivo dichiarato sono oltre 20 concerti dal 26 luglio al 26 agosto 2025. Numeri da grande metropoli internazionale.

Piazzale Roma infine, nel mese di agosto, dal 4 al 26, vedrà il lancio della Riccione Wellness Academy, un nuovo format dedicato all’intrattenimento sportivo. Un progetto ambizioso i cui valori sono stati sposati dal Progetto “Italia dei Giochi”, il programma con cui Fondazione Milano Cortina 2026, in collaborazione con CONI e CIP, vuole celebrare su tutto il territorio nazionale la presenza delle Olimpiadi e Paralimpiadi italiane del 2026. Un’iniziativa che abbraccia i valori della città di Riccione dove sport, sostenibilità e inclusione saranno i cardini dei valori rappresentati da questa collaborazione tra la Città di Riccione e i Giochi di Milano Cortina 2026.

A completamento del progetto, nel ruolo di Agency, Riccione sta intraprendendo un percorso di valorizzazione delle proprie audience e dei propri spazi di visibilità che nell’ultimo anno hanno visto la raccolta di oltre 230.000 euro tramite sponsorizzazioni di brand nazionali e internazionali, entrati nelle casse dell’amministrazione.

Tra pochi giorni saranno inoltre noti i partner tecnici che si sono aggiudicati i 10 lotti dell’accordo quadro, funzionali a coprire diverse aree all’interno del comparto dell’organizzazione degli eventi e delle iniziative varie, il cui obiettivo è certamente quello di creare sinergie ed economie di scala.



Le dichiarazioni di sindaca Angelini e assessore Guidi

La sindaca di Riccione, Daniela Angelini:“Con questa strategia di promozione turistica compiamo un vero e proprio cambio di passo. Riccione non si limita più a comunicare, ma sceglie di farlo con un linguaggio nuovo, coraggioso e all’altezza delle grandi destinazioni internazionali. Abbiamo deciso di investire come mai prima d’ora sulla visibilità della nostra città, adottando un approccio innovativo e multicanale, capace di intercettare pubblici diversi, in momenti e contesti di alta qualità. È uno sforzo importante, senza precedenti, che testimonia quanto crediamo nel potenziale di Riccione e nella necessità di valorizzarla attraverso strumenti contemporanei, misurabili, efficaci. Vogliamo che Riccione sia protagonista, non solo durante l’estate, ma tutto l’anno.”

L’assessore al Turismo e agli Eventi Mattia Guidi: “Abbiamo fatto una scelta ambiziosa, estremamente ponderata al contesto attuale del mercato e alle sue evoluzioni. Il progetto lavora nella sfera della promozione diversificata, multi-editore e multipiattaforma. È una scelta ponderata su dati ed evidenze empiriche, proiezioni e piani media su diversi mezzi. Sarà misurabile attraverso la valutazione di Grp’s (gross rating point), reach e tutte le metriche che i moderni ads server ci danno. Riccione punta a crescere e una delle strade è sicuramente diversificare e ampliare il raggio di promozione a audience diverse”.



Comunicato stampa

Città di Riccione