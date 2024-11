25 NOVEMBRE Riccione: proiezioni e messaggi per sensibilizzare contro ogni forma di violenza

Il Comune di Riccione celebra oggi, lunedì 25 novembre, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con un programma ricco di eventi dedicati alla sensibilizzazione e alla riflessione su un tema di fondamentale importanza. Questa mattina è avvenuta l’inaugurazione di una panchina rossa davanti alla Farmacia comunale di viale Dante, un simbolo potente del contrasto alla violenza di genere e un monito contro il femminicidio. Alla cerimonia, organizzata nell’ambito del progetto “Farmacie comunali dalla parte delle donne” promosso da Aspes Pesaro, ha partecipato l’assessora alle Pari opportunità Marina Zoffoli, portando il pieno sostegno dell’amministrazione comunale. Oggi, alle 15:15, si terrà l'inaugurazione di un’altra panchina rossa contro la violenza sulle donne presso lo Stadio Comunale, nell’ambito di un evento organizzato dalla Riccione Calcio 1926 in collaborazione con la Femminile Riccione Calcio e altre società sportive della città. Un simbolo forte contro la violenza di genere, con la partecipazione di ragazze, ragazzi e rappresentanti dell'amministrazione comunale e della commissione Pari opportunità. Sempre oggi è stato dato l’avvio del progetto “Le donne non si toccano neanche con una margherita”, promosso dalla commissione Pari opportunità del Comune. Grazie alla collaborazione con le pizzerie di Riccione, i cartoni delle pizze consegnate a domicilio sono stati personalizzati con messaggi di sensibilizzazione creati dalla giovane fumettista Alessia Barilari. Questi messaggi, insieme al tema della campagna, verranno proiettati per tutta la settimana sui ledwall di viale Ceccarini e del Palazzo del Turismo, raggiungendo un vasto pubblico. Questa sera, altro evento promosso dalla commissione Pari opportunità, alle ore 20:30, il Cinepalace di Riccione ospiterà la proiezione del film “Io e il secco” di Gianluca Santoni, un’opera intensa che affronta il tema della violenza domestica attraverso lo sguardo innocente di un bambino, il giovane attore riccione protagonista, Francesco Lombardo. Dopo il film, si terrà un dibattito sul tema della violenza assistita, con la partecipazione di psicoterapeute, associazioni e istituzioni del territorio. Le iniziative per questa importante giornata non si fermano qui: il ciclo di eventi si concluderà sabato 30 novembre alle 16, con il convegno “Denuncio…e poi?” al Palazzo del Turismo, a cura dell’associazione Rimini Coraggiosa. L’amministrazione comunale di Riccione rinnova il proprio impegno nella lotta contro ogni forma di violenza e invita la cittadinanza a partecipare numerosa a queste iniziative, perché il cambiamento nasce dalla consapevolezza e dalla collaborazione di tutta la comunità.

cs Riccione

