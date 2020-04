Riccione: protocollo anti Covid-19 consegnato ai negozianti Verifiche della Polizia locale sul rispetto delle norme

Riccione: protocollo anti Covid-19 consegnato ai negozianti.

La Polizia locale di Riccione a lavoro per informare gli esercizi di vicinato, supermercati, parafarmacie e farmacie. Riparte infatti sul territorio del Comune di Riccione la consegna di materiale informativo contro la diffusione dell'infezione da Covid-19, come il protocollo sulle misure igieniche e le raccomandazioni comportamentali messo a punto dall’Asl Romagna e già distribuito al sorgere dell’emergenza, in tutti gli esercizi e locali di Riccione. Una specifica attenzione verrà posta ai negozi alimentari e a quelli della filiera alimentare, in particolare dove si preparano cibi per la consegna a domicilio. L’Amministrazione comunale di Riccione ricorda infatti alle attività legate al comparto alimentare, in special modo a quelle che hanno magazzini, laboratori e cucine, la necessità di mantenere comportamenti prudenti e corretti nel rispetto delle norme sanitarie durante l'espletamento del lavoro. Le norme come prescritte dall'autorità sanitaria devono essere applicate alla lettera in quelle attività che sono rimaste operative nonostante la chiusura generale disposta dai vari Dpcm. L’amministrazione infatti ricorda agli operatori del settore che la continuazione dell'attività è comunque subordinata al rispetto delle regole per i dipendenti, non solo quelli al pubblico ma anche quelli in cucine, magazzini e laboratori, e per la clientela. Si ricorda infine che la Polizia locale dopo aver consegnato il protocollo Asl procederà al controllo all'interno delle attività al fine di verificare il rispetto delle norme di sicurezza.

c.s. Comune di Riccione

