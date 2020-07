Riccione: ringraziamento del sindaco Renata Tosi alle Forze dell'Ordine

"Ringrazio le Forze dell'Ordine, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, per l'ottimo risultato conseguito negli ultimi giorni. Riccione è una città sicura grazie al duro lavoro delle donne e degli uomini che ogni giorno, ogni notte, senza risparmiarsi mai, scendono in strada. Riccione è una città sicura, lo ribadisco, per i cittadini, i giovani e i turisti che ogni anno ci scelgono come meta balneare. La sicurezza viene dalla collaborazione tra i corpi delle Forze dell'Ordine, dalla consapevolezza che le istituzioni cittadine sono al loro fianco sempre. La presenza a Riccione delle donne e degli uomini di Polizia di Stato e dei Carabinieri è per noi fondamentale così come siamo grati dell'ottimo lavoro della nostra Polizia Locale. Se da sempre abbiamo ritenuto importante l'invio di rinforzi nella stagione estiva, lo abbiamo fatto, proprio per loro, perché il lavoro delle Forze dell'Ordine deve essere sostenuto da scelte coerenti e adeguate al territorio".

Comunicato stampa

Città di Riccione