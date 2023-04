Riccione: rinviato picnic 1° maggio causa maltempo

Gli organizzatori hanno sperato fino all’ultimo nel sole di Riccione ma le previsioni del meteo si confermano pessime per la giornata di lunedì: l’amministrazione comunale ha pertanto deciso di rinviare il Picnic del primo maggio. L’evento verrà riproposto con la stessa veste e sempre a Villa Lodi Fè e si chiamerà Picnic di primavera. Sarà, come annunciato, una giornata dal sapore antico e dal gusto contemporaneo, da trascorrere in compagnia degli amici o della famiglia stesi su un plaid nel parco. Un evento di comunità, una festa autentica, un viaggio nella storia della città attraverso la musica. Villa Lodi Fè verrà allestita per l’occasione da Lo Smanèt popup e La Bottega Culturale. Stephanie Baker, fondatrice e organizzatrice de Lo Smanèt, curerà allestimenti e scenografie del picnic, la selezione degli artigiani e l’area food. Mentre La Bottega Culturale, si occuperà dell’intrattenimento per bambini con laboratori creativi e incursioni artistiche. I visitatori troveranno truck food con le eccellenze gastronomiche del territorio, i creativi dello Smanèt e l’intrattenimento con i laboratori curati dalla Bottega culturale. Troveranno punti di distribuzione per i plaid e una proposta musicale live ad altissimo tasso di riccionesità. Il concerto riccionese, una maratona in note, tra dj set e live, sarà un viaggio nella storia e nella musica della città. La nuova data dell’evento verrà comunicata martedì 2 maggio.

cs Comune di Riccione