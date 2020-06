Riccione: tornano le emozioni a Oltremare

Oltremare, il Family Experience Park di Riccione, torna ad accogliere i suoi ospiti domani e domenica (13 e 14 giugno), dalle 10 alle 18, per poi riaprire quotidianamente tutti i giorni dal 20 di giugno fino ai primi di settembre. Tornano le emozioni e le esperienze coinvolgenti, legate a natura, scienza, avventura in un’area ricca di superfici all’aperto sulla collina di Riccione. Nella Laguna di Ulisse, la più bella d’Europa, ad accogliere grandi e piccini saranno i delfini, che sorprenderanno tutti in due appuntamenti quotidiani di “Delfini-lo spettacolo della natura”. Durante questo approfondimento quotidiano il pubblico potrà scoprire la vita dei simpatici tursiopi, la loro biologia, insieme ad addestratori e biologi. Proprio con lo staff Oltremare propone i programmi interattivi su prenotazione: “Incontra il delfino” e “Addestratore per un giorno” e per scoprire tutti i segreti della falconeria, “Incontra i rapaci”. Due volte al giorno al Mulino del Gufo, tutti con il naso all’insù per emozionarsi nel Volo dei Rapaci e in Fattoria si potrà osservare la Tana dei Conigli. Nell’ Area Australia, dedicata al più lontano fra i continenti, si possono ammirare i teneri wallaby, marsupiali simili ai canguri. Sarà possibile anche incontrare #Ulissedelfinocurioso, la mascotte del delfino più famoso d’Italia è ogni giorno a disposizione delle famiglie in due appuntamenti in Laguna con il ‘meet&greet’. Grandi spazi aperti caratterizzano infine l’area del Delta con aree gioco, torrette di osservazione, il Giardino sensoriale e il Labirinto. Divertimento in sicurezza In conformità con le indicazioni governative e in piena armonia con le indicazioni della Regione Emilia-Romagna, Oltremare mette in campo numerosi accorgimenti per garantire sicurezza e proteggere il divertimento degli ospiti, ai quali si chiede solo di arrivare muniti di mascherina. Dalla rilevazione della temperatura prima dell’accesso, a una segnaletica dedicata, simpatici “bolloni” colorati a terra e sulle gradinate in Laguna per favorire il giusto distanziamento. Non mancheranno i dispenser di gel disinfettante e sarà garantita la sanificazione continua di tutti gli ambienti. Presso le biglietterie, negli shop e nei punti food ci saranno pannelli in plexiglas protettivi. I biglietti: online conviene Sempre per la protezione degli ospiti si incentiva l’uso della biglietteria elettronica attraverso prezzi più vantaggiosi. I visitatori otterranno sconti e promozioni disponibili esclusivamente online. Per maggiori informazioni il sito ufficiale è www.oltremare.org.



