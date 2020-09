Ricerca internazionale sulla formazione manageriale sportiva inserisce l’Università di San Marino nella top 15 europea

La classifica è stata stilata da Sport Business International e vede l’Ateneo del Titano fra i primi dieci per impatto sulla carriera

La ricerca annuale sulla formazione manageriale sportiva curata dalla testata inglese Sport Business International ha incluso l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino nella top 15 europea sui migliori corsi post-laurea selezionati considerando il valore formativo dei percorsi di studio offerti sul tema. L'Ateneo sammarinese rientra inoltre fra i primi dieci classificati in base all’impatto sulle carriere degli studenti.

I risultati sono stati ottenuti dal Master Internazionale in Strategia e Pianificazione degli Eventi e degli Impianti Sportivi, che si avvia verso l’edizione numero 25 ed è curato insieme all’Ateneo di Parma.

La ricerca “SportBusiness Postgraduate Rankings", che si avvale del contributo di migliaia di iscritti a Master diffusi in tutto il mondo, si basa su valutazioni che interessano la qualità degli insegnamenti, il supporto degli Atenei nella ricerca di un impiego, l’impatto della conoscenza acquisita nell’ambito della professione, i rapporti con i vertici dell’industria sportiva e non solo. “Fin dalla prima edizione della ricerca curata da Sport Business International la nostra università offre il corso in lingua italiana con il miglior piazzamento”, spiega Matteo Masini, coordinatore del Master. “Il bando della prossima edizione sarà online nei prossimi giorni, le selezioni sono previste per fine novembre”.

A livello globale il titolo di miglior Master in sport business è andato alla Ohio University, negli Stati Uniti.



Comunicato stampa

Università degli Studi della Repubblica di San Marino