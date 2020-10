Ricette online: accolta richiesta aiuto dei pensionati CSU

Ricette medicinali on-line: l’Istituto Sicurezza Sociale accoglie la richiesta di aiuto delle Federpensioanti CSU per gli anziani sprovvisti di computer. E’ infatti arrivata oggi la risposta alla lettera che il mese scorso i segretari Elio Pozzi (FUPI-CSdL) e Armando Stacchini (FNPS-CDLS) hanno inviato ai vertici dell’ISS segnalando le difficoltà di molti pensionati ad accedere al nuovo sistema informatizzato. “Chiediamo - si legge nelle missiva - se il Servizio Territoriale Domiciliare possa fare da intermediario per le persone in difficoltà con il nuovo sistema o che sono sprovviste di Pc”. “Siamo lieti di accogliere la vostra proposta – così scrive la dottoressa Simona Casagrande, direttrice UOC Servizio Territoriale Domiciliare- trattandosi della lettura di un bisogno emerso dalla cittadinanza”. Disponibilità che si traduce con questa modalità organizzativa: i cittadini che intendono usufruire dell’aiuto del Servizio Territoriale possono telefonare al numero 0549-994906 per prenotare il servizio ricette medicinali e quindi recarsi alla sede di Dogana ubicata in via L.Valli 7. La sede del Servizio Territoriale è aperta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle 11.30 e il giovedì anche dalle 15 alle 16.30. Si ricorda che per accedere a questo servizio è necessario presentarsi con un documento di identità, la carta azzurra e i talloncini per i farmaci.

