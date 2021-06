Ricevuta in residenza comunale la dott.ssa Enrica Bonini, Vicario della Questura di Rimini, Primo Dirigente della Polizia di Stato

In occasione della conclusione del suo incarico, previsto per oggi 30 giugno, il Sindaco Andrea Gnassi e l’Assessore alla Sicurezza Jamil Sadegholvaad, hanno ricevuto in residenza comunale la dott.ssa Enrica Bonini, Vicario della Questura di Rimini, Primo Dirigente della Polizia di Stato. Un’occasione per salutarla e ringraziarla per tutte la disponibilità e la grande professionalità dimostrata in tanti anni di proficua collaborazione al servizio di tutta la comunità riminese. Il sindaco ha donato alla Dott.ssa Bonini la medaglia col il suo segno zodiacale che si ispira alla cappella dello Zodiaco, o dei Pianeti del Tempio malatestiano.