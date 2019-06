Ricevuti a Palazzo Begni gli studenti della Scuola Secondaria Superiore di San Marino e dell’Istituto Vienna International School (VIS)

Ricevuti oggi a Palazzo Begni dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Nicola Renzi, i ragazzi partecipanti allo scambio di studenti tra la Scuola Secondaria Superiore e l’Istituto scolastico austriaco Vienna International School (VIS). Giunta al terzo anno consecutivo grazie all’attiva collaborazione della Ambasciata sammarinese in Austria, l’iniziativa sta riscontrando un interesse e un entusiasmo progressivi, sia negli studenti che tra i docenti, per il valore e il significato propri del progetto formativo. 17 studenti sammarinesi frequentanti il terzo anno della Scuola Secondaria Superiore sono stati accolti, ad inizio febbraio, nella prestigiosa scuola internazionale viennese e ospitati da altrettante famiglie di studenti che, questa settimana, restituiscono lo scambio a San Marino. Accompagnati dal Vice Preside della Scuola e da un docente, i ragazzi hanno frequentato le lezioni a fine anno scolastico, hanno effettuato una visita alla sede di San Marino RTV, visitato altresì il Centro Storico ed in mattinata il Pubblico Palazzo. “Sono sempre più convinto e orgoglioso di aver contribuito alla promozione di uno straordinario veicolo culturale di apertura e conoscenza – ha pronunciato i Segretario di Stato Renzi-. Reputo lo scambio tra studenti uno strumento fondamentale per la progressiva integrazione dei nostri cittadini in un contesto sempre più multiculturale e plurilinguistico, in cui il valore educativo si interseca alla dimensione sociale ed amicale tra coetanei appartenenti a differenti nazionalità” Per una conoscenza allargata alle tradizioni e alle più antiche consuetudini, nel pomeriggio gli studenti raggiungeranno Casa Fabrica, anche per un diretto coinvolgimento nella preparazione di specialità gastronomiche sammarinesi.

Comunicato stampa

Segreteria Affari Esteri