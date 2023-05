CORIANO Ricevuto in Residenza Comunale il nuovo Comandante della compagnia Carabinieri di Riccione, Capitano Niccolò Rutigliano

Ricevuto in Residenza Comunale il nuovo Comandante della compagnia Carabinieri di Riccione, Capitano Niccolò Rutigliano.

Questa mattina l'amministrazione comunale ha ricevuto la visita del nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri di Riccione, Capitano Niccolò Rutigliano. Originario della provincia di Pistoia, nei giorni scorsi si è insediato al posto dell'uscente Capitano Luca Colombari alla guida della Compagnia. Proveniente dal Nucleo Investigativo di Napoli, ha conseguito a Roma presso l’Università di “Tor Vergata” la Laurea con lode in “Giurisprudenza” nonché, presso l’Università “La Sapienza”, un ulteriore dottorato in Scienze Politiche e delle Pubbliche Amministrazioni. Ad accogliere il Comandante Rutigliano, accompagnato dal comandante della stazione dei Carabinieri di Coriano, Maresciallo Francesco Liguori, c’erano il Sindaco Gianluca Ugolini, gli assessori Roberto Bianchi, Anna Pecci e Paolo Ottogalli. Da parte della giunta comunale i ringraziamenti per la costante ed efficace presenza sul territorio dell’Arma dei Carabinieri con l’augurio di buon lavoro e sempre reciproca collaborazione.

cs Comune di Coriano

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: