Richiesta di incentivo per mezzo di detrazione di imposta riferito all’articolo 18 del Decreto Delegato 51/2017: il 4 di aprile l’ultima data per presentare le pratiche riferite al 2021.

Su richiesta dell’Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del Territorio - sezione energia, la Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente ricorda a tutti i cittadini, con particolare riferimento a architetti, ingegneri, geometri e periti industriali, che le richieste di incentivo per mezzo di detrazione di imposta riferite all’anno 2021 con attinenza all’articolo 18 del Decreto Delegato 51/2017, dovranno essere presentate agli uffici preposti entro il 4 di aprile. Questo avviso si rende necessario a fronte delle svariate richieste che negli ultimi anni si sono accumulate nel periodo che precede la presentazione della dichiarazione dei redditi, fissata come termine di legge entro il 31 luglio 2021. Si ricorda, per maggiore chiarezza, come gli incentivi di riqualificazione energetica ed impiantistica degli edifici esistenti, oltre che d'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o cogenerazione, siano riferiti nell’articolo 18 agli interventi di:

a) sostituzione dei serramenti per chiusure trasparenti esterne in volumi riscaldati, cassonetti isolati per avvolgibili, controtelai e isolanti;

b) opere di coibentazione di pareti, coperture e solai esistenti se costituiscono chiusura di volumi riscaldati verso l'esterno e verso volumi non riscaldati;

c) sostituzione di generatore termico con nuovo generatore di calore a condensazione ad aria o ad acqua;

d) installazione di impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria per usi domestici o ad integrazione dell'impianto per la climatizzazione invernale esistente;

e) installazione di pompe di calore a sostituzione integrale o parziale dell'impianto di climatizzazione invernale esistente;

f) sostituzione di generatore di calore con caldaia a condensazione integrata da pompa di calore dedicata alla sola produzione di acqua calda sanitaria (in seguito ACS);

g) sostituzione di scalda acqua elettrico con pompa di calore dedicata alla sola produzione di ACS;

h) installazione di impianti fotovoltaici che non beneficino di altre forme di incentivazione.

Questi incentivi sono riferiti esclusivamente alle persone fisiche o giuridiche proprietarie dell’immobile oggetto d’intervento, ai titolari di contratto di locazione finanziaria o ai soci di cooperative di abitazione.

c.s. Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente

