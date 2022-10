RICOMINCIAMO! La spensieratezza e la commozione hanno caratterizzato “Pensiero d’Amore”

“Grazie per averci regalato un sorriso”, così il Vice Sindaco di Amatrice, Roberto Serafini ha espresso gratitudine alla San Marino Concert Band e alla Repubblica di San Marino, per l’iniziativa “Pensiero d’Amore”, che ha offerto alla comunità colpita dal violento terremoto un’importante opportunità di socializzazione e di serenità. Due ore di spettacolo entusiasmante e travolgente che hanno consentito di accantonare pensieri e preoccupazioni e di godere di un piacevole pomeriggio in leggerezza, lontano dalle amarezze quotidiane. “Ho incontrato persone forti e coraggiose – ha dichiarato il Segretario di Stato al Lavoro, Teodoro Lonfernini, determinate a ricostruire un tessuto sociale oltre alla volontà di riedificare un Paese distrutto”. Il rappresentante della Repubblica di San Marino, accompagnato dalle autorità cittadine, ha visitato la zona rossa della città e constatato l’enorme entità dei danni causati dal sisma del 24 agosto 2016, che ha cancellato di colpo un’intera comunità “C’è tanto da fare per ricostruire – ha commentato – e credo che il nostro Paese e il nostro popolo possano portare il proprio contributo”. Nell’occasione dell’evento si sono gettate le basi per interessanti iniziative future L’esecuzione del brano “Ricominciamo”, denso di significato e portatore di un messaggio di fiducia, ha chiuso fra la commozione generale la straordinaria esibizione della San Marino Concert Band: “Ogni volta che eseguiremo questo brano – ha dichiarato il Maestro Dino Gnassi – penseremo a voi. La coinvolgente giornata si è conclusa con la promessa di rivedersi al più presto, per portare un nuovo segno di vicinanza alla popolazione amatriciana, per un nuovo “Pensiero d’Amore”.

cs San Marino Concert Band