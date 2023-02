Riconfermata Presidente dell' Associazione San Marino-Italia per il triennio 2023-2026 Elisabetta Righi Iwanejko

Riconfermata Presidente dell' Associazione San Marino-Italia per il triennio 2023-2026 Elisabetta Righi Iwanejko.

Mercoledì 8 febbraio 2023 si è tenuta presso il Ristorante Antica Trattoria Ugolini, l’Assemblea Soci dell’ASSOCIAZIONE SAN MARINO-ITALIA che ha registrato una grandissima partecipazione. "Essere presenti in tanti questa sera - ha dichiarato la Presidente Elisabetta Righi Iwanejko - è la modalità giusta per portare il proprio contributo, alzare il livello delle nostre iniziative future. Se manca il confronto non c’è crescita e così nessuna attività, nessun programma culturale, economico o di solidarietà. Continuiamo a rafforzare la nostra presenza sul territorio sia sammarinese che italiano per essere riconosciuti come parte attiva della società. Continuiamo a diffondere le nostre tradizioni millenarie testimonianza delle nostre rispettive identità, cercando di trasmettere i nostri valori alle nuove generazioni. Un anno sociale che si è concluso rappresenta anche un insieme di immagini e di emozioni che scandiscono un percorso temporale: un pensiero particolare e un ricordo affettuoso per coloro che ci hanno lasciato durante il 2022. Grazie a tutti, Consiglieri, Soci, collaboratori, per lo scrupolo e la dedizione con cui avete lavorato. Senza la vostra disponibilità e le vostre risorse umane e professionali, oggi non esisterebbe questa Associazione, proiettata verso un 2023 che sarà contrassegnato da nuovi sentieri progettuali con la preziosa collaborazione dei membri del nuovo Consiglio Direttivo. Nuove professionalità nel CD e nuovi soci ai quali esprimo fin d’ora il mio caloroso benvenuto, sicuramente sono un buon incentivo per coniugare il verbo "FARE" nei modi e nei tempi giusti!!! Un sentito e doveroso ringraziamento ai membri del C.D uscente, per il contributo di idee, l’impegno profuso ed il sostegno nei confronti della mia persona, improntato sempre alla massima stima e collaborazione." Un’assemblea, dunque, molto importante per i soci che hanno approvato all’unanimità il bilancio e le numerose attività organizzate. Come indicato dall'ordine del giorno, l'Assemblea ha poi proceduto al rinnovo delle cariche sociali con l'elezione del Consiglio Direttivo che risulta così composto con la riconferma all'unanimità per un secondo mandato della Presidente Elisabetta Righi Iwanejko.

CONSIGLIO DIRETTIVO 2023-2026

Elisabetta Righi Iwanejko Presidente

Denis Cecchetti Vicepresidente

Giovanna Bartolucci Segretario Generale

Cesare Tabarrini Tesoriere

CONSIGLIERI Antonio Belloni, Luca Giacobbi, Marcella Michelotti, Gabriele Rinaldi e Massimo Valentini.

Durante la serata, al termine delle attività burocratiche-amministrative, in un'atmosfera calorosa durante la quale discussioni serie e impegnate su programmi, impegni, iniziative per l'anno che verrà, si sono alternate a tante risate, buon cibo e tanti brindisi, sono entrati a far parte dell'Associazione San Marino-Italia cinque nuovi soci: Daniela Fabbri, Patrizia Gallo, Monica Marinelli, Vittorio Brigliadori e Massimiliano Rosti. A conclusione della serata la Presidente visibilmente emozionata per la sua rielezione ha ringraziato i presenti. “Sono profondamente grata per le molteplici dichiarazioni in favore della mia rielezione a Presidente anche perchè esse implicano una valutazione positiva del mio operato. Interpreto queste vostre espressioni sul mio nome, come disponibilità a quel civile confronto che è premessa e condizione, entrambe indispensabili, per rispettare non solo la mia persona ma il nostro Statuto, il nostro Regolamento e le finalità in essi descritte che tutti insieme dobbiamo perseguire. Grazie cari amici. Questo è esattamente il senso di affetto, il riconoscimento di un legame, il valore del reciproco sostegno che speravo di trovare nel percorso condiviso all'interno della nostra Associazione.”

UFFICIO STAMPA SAN MARINO-ITALIA

