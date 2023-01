Riconoscente vicinanza a Patrizio Polisca, medico personale di Benedetto XVI

Il medico personale del compianto Benedetto XVI, Patrizio Polisca, è nato a Petriano (PU). Specialista in cardiologia, anestesia e rianimazione e professore di cardiochirurghia all’Università Tor Vergata di Roma, è stato anche cardiologo di Papa Wojtyla e archiatra pontificio, direttore dei Servizi sanitari vaticani. L’ambasciatore pesarese Giorgio Girelli, da tempo in rapporto con il professionista, gli ha fatto pervenire per la scomparsa di Benedetto il seguente messaggio: “Caro Professore, il nostro grande Papa Benedetto è dunque giunto al Grande Appuntamento ed ora veglierà di Lassù su tutti noi. Desidero esprimerLe sentimenti di riconoscenza ed ammirazione sia per la efficace assistenza da Lei prestata con dedizione e competenza al Pontefice Emerito, affidato, quale medico personale, per tanti anni alle Sue premurose cure, nonchè, in qualità di archiatra pontificio, all'intero sistema sanitario vaticano. Da pesarese poi mi permetterei di aggiungere che è motivo di particolare orgoglio essere conterraneo di un eminente medico che con il suo alto e qualificato operato ha illustrato la sua Terra e la sua professione. Pur nella mestizia del momento ritengo di rivolgerLe un sentito augurio di serenità per il 2023.

Cs - Giorgio Girelli, Embassy of the Republic of San Marino to Turkey

