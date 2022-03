Riconoscimento a Magica Gilly

Altri prestigiosi riconoscimenti si aggiungono alla brillante carriera della giovane illusionista Magica Gilly originaria di Mondaino e Sammarinese di adozione. Ieri al teatro "Spazio Reno" di Calderara di Reno vicino Bologna è andato in scena uno spettacolo magico al quale hanno preso parte i più grandi professionisti della magia italiana come: Andrea Fratellini, Mirco Menegatti, Rocco Borsalino, Tiziano Cellai e Marco Gandini in veste di conduttore. Magica Gilly si esibiva all'interno dello stesso come ospite d'onore in apertura dello spettacolo. Lo show era organizzato da "Asmallergia bimbi" una importante associazione bolognese che si occupa di asma infantile, organizza seminari e ha anche istituito una scuola di magia per bambini fragili. Alla fine dello show Massimo Polacchini referente dell'organizzazione nonché promotore dell'evento, ha consegnato a Magica Gilly una targa come riconoscimento alla brillante carriera e l'ha nominata socia onoraria della loro scuola di magia. Rivedremo Magica Gilly a San Marino dove si esibirà al 23° Festival Internazionale della magia di San Marino sabato 23 aprile alle ore 21,00 al teatro Nuovo di Dogana con un numero completamente nuovo.