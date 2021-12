Riconoscimento vaccinale dall'Italia, Csdl: "Il Governo trovi rapidamente una soluzione"

La CSdL chiede che venga definita al più presto da parte del nostro Governo e del suo apparto diplomatico una soluzione al problema del riconoscimento vaccinale da parte dell'Italia per i cittadini sammarinesi e residenti, ad iniziare dai lavoratori occupati in territorio italiano e dagli studenti. Com'è noto, la proroga riconosciuta dal Governo italiano ai sammarinesi vaccinati con Sputnik, ai fini del green pass italiano, scade il prossimo 31 dicembre, dopo di che l'unico riferimento normativo al momento esistente è la circolare del Ministero della Salute italiano che impone, ai cittadini che hanno ricevuto vaccini non riconosciuti dall'EMA, tra cui lo stesso Sputnik, il completamento del ciclo vaccinale con Pfizer, ovvero la somministrazione della terza e quarta dose. Considerando il fatto che solo una parte della popolazione sammarinese ha fatto la terza dose, e che non sembra sia in programma una quarta somministrazione, occorre intervenire in modo tempestivo altrimenti, se le disposizioni resteranno quelle prima ricordate, questo comporterà gravi difficoltà e disagi per i sammarinesi che lavorano, studiano o hanno necessità di accedere ai servizi erogati dall'Italia per i quali è necessario il green pass. Non abbiamo nessuna notizia da parte del nostro Governo su eventuali ipotesi risolutive delle problematica. Sollecitiamo quindi l'Esecutivo, oltre che ad informare la cittadinanza, a pervenire in tempi adeguati con le autorità italiane a soluzioni efficaci che tutelino i diritti dei cittadini sammarinesi e residenti, coerenti con il percorso che a livello vaccinale il nostro paese sta percorrendo.

c.s. CSdL