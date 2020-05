Ricorso amministrativo per annullare la chiusura delle spiagge Tosi: “L’ok dato agli sport acquatici fa capire che l'Ordinanza può essere modificata, va fatto anche per l’arenile”

Ricorso amministrativo per annullare la chiusura delle spiagge.

La Giunta comunale di Riccione ha dato mandato al sindaco, Renata Tosi, di presentare un ricorso amministrativo per annullamento e riforma del comma 14 dell’ordinanza regionale del 30 aprile con la quale si dispone la chiusura delle spiagge. Un divieto che non risulta - secondo la Giunta di Riccione - motivato da alcuna evidenza scientifica, a dimostrazione della pericolosità della frequentazione della spiaggia da parte della cittadinanza rispetto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19. Sono due i punti che vengono contestati nel ricorso amministrativo che chiede l’annullamento o la riforma dell’ordinanza (nella sola parte in cui chiude le spiagge), in quella che in termini legali si definisce in “autotutela”. Insomma un ritiro da parte della Regione per evitare ricorso al Tar o Consulta. Punto primo: il Dpcm (27 aprile Gazzetta Ufficiale) all’articolo 1 comma e) per quanto riguarda la riapertura di parchi e giardini, delega i sindaci a gestire la regolamentazione degli ingressi; inoltre nello stesso comma, il Dpcm delega i sindaci alla temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il divieto di assembramento o il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Secondo l’amministrazione comunale di Riccione quindi la chiusura eventuale delle spiagge, (ossia specifiche aree citate dal Dpcm), sarebbe dovuta essere una decisione dei sindaci e non della Regione. Punto secondo: la chiusura dell’arenile da parte della Regione non è stata motivata né da una proiezione statistica di un eventuale aumento di contagi, né con ragioni di ordine pubblico, né con altre condizioni. Le ragioni invece per liberare le spiagge secondo l'Amministrazione di Riccione sono evidenti: ampi spazi che consentono di mantenere ben oltre la distanza di sicurezza interpersonale; qualità dell’aria che favorisce l'ossigenazione e quindi la salute dei cittadini, facilità di controllo per ampia visibilità. Inoltre secondo Riccione il permanere nel tempo del divieto di camminare in spiaggia e la chiusura dell’arenile comporta un danno economico, quantificabile, per il settore turistico e commerciale in prospettiva di un atteso e auspicabile ritorno alla normalità. “Spiagge chiuse equivale a dire zero estate e zero vacanze - ammette il sindaco Tosi - Quindi blocco totale di un’intera economia. Ieri poi dalla Regione è arrivato l’ok agli sport acquatici, lasciando ai comuni le disposizioni di controllo e di accesso per praticarli, stessa cosa può esser fatta per l’arenile”.

c.s. Comune di Riccione

I più letti della settimana: