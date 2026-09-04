Ricostruito l’albero genealogico di San Marino: oltre 42.000 persone collegate in dieci anni di ricerca

È partito dalla curiosità per le proprie origini e dalle storie raccontate dalla nonna. Dieci anni dopo, Giorgio Bologna, 45 anni, ha costruito su MyHeritage, piattaforma dedicata alla ricerca genealogica e alla ricostruzione delle proprie origini familiari, un albero genealogico che oggi collega oltre 42.000 persone, ricostruendo generazioni di famiglie sammarinesi e le loro connessioni con i territori italiani vicini. Un progetto nato come ricerca personale e diventato nel tempo una sorta di mappa genealogica di San Marino, realizzata attraverso la consultazione di documenti e archivi storici, alcuni dei quali risalgono al XVII secolo. Una ricerca che assume un significato particolare alla vigilia del 3 settembre, Festa di San Marino, ricorrenza che celebra la fondazione della Repubblica. «La mia passione per la genealogia è nata innanzitutto dal desiderio personale di scoprire le mie radici», racconta Giorgio, «ma anche dalla curiosità che mi è stata trasmessa da mia nonna paterna. Quando raccontava delle storie, faceva riferimento a diverse persone e sosteneva che fossero tutte imparentate; all'inizio ero scettico, ma dopo aver approfondito la ricerca e costruito questo albero genealogico, mi sono reso conto che aveva ragione. In effetti, in un territorio piccolo come San Marino, esistono legami molto stretti».

Nel corso degli anni, quella che era iniziata come una ricerca sulle proprie origini si è progressivamente ampliata fino a comprendere migliaia di persone. «In passato, soprattutto nelle piccole comunità, le persone tendevano a sposarsi tra loro perché diffidavano degli estranei. Ciò che rende unico il mio albero genealogico è il fatto che si estende e collega la popolazione di un intero Stato sovrano. San Marino non è uno Stato come gli altri, ma uno dei più piccoli al mondo e la Repubblica più antica ancora esistente».

Per ricostruire queste connessioni, Bologna ha raccolto e incrociato diverse tipologie di fonti: censimenti, registri di nascita, matrimonio e morte, necrologi e documenti storici. Ha consultato archivi di San Marino e dei comuni italiani limitrofi, considerato lo stretto legame storico tra la popolazione sammarinese e i territori circostanti, e ha visitato anche i cimiteri della regione. In alcuni casi, anche le corrispondenze del DNA si sono rivelate utili, permettendo di individuare parenti molto lontani e di contribuire alla ricostruzione di alcuni legami familiari.

Nel tempo, il lavoro di Bologna lo ha reso una fonte di informazioni per altre persone interessate alla storia delle proprie famiglie. Tra loro ci sono anche discendenti di emigrati sammarinesi che lo contattano attraverso MyHeritage per cercare di ricostruire il proprio legame con la Repubblica. «Sono molto felice di poter aiutare le tante persone che mi contattano attraverso MyHeritage, soprattutto i discendenti degli emigrati. Molte altre persone mi hanno contattato e ognuna ha condiviso con me la propria storia di vita. Solo pochi giorni fa ho incontrato di persona un giovane che era venuto a San Marino appositamente per cercare documenti storici sulla propria famiglia. Un uomo così orgoglioso delle proprie radici che ha promesso di sposarsi un giorno a San Marino». La ricerca, intanto, continua. Bologna dedica il proprio tempo libero alla consultazione di nuovi documenti e all’ampliamento dell’albero, con l’obiettivo non soltanto di ricostruire legami familiari, ma di preservare la memoria di una comunità nel tempo. «La ricerca non si ferma mai e sono sempre alla ricerca di nuovi documenti. Siamo tutti collegati in qualche modo, con origini e percorsi che si intrecciano. Il mio albero racconta la storia di una comunità interconnessa da secoli. Una comunità che si è insediata gradualmente in questa "terra libera di San Marino", come ci ha descritto Papa Francesco quando ci ha visitato non molto tempo fa. È proprio questo senso di appartenenza a uno Stato che mi ha ispirato a creare l’albero genealogico, con l’obiettivo di preservare il passato e la storia delle persone di questa Nazione, di cui sono orgoglioso cittadino».

Oltre 42.000 persone, dunque, non sono soltanto un numero: sono il risultato di dieci anni di ricerca attraverso documenti, archivi e testimonianze e raccontano una comunità le cui storie familiari si sono intrecciate per secoli all’interno di uno dei territori più piccoli e longevi d’Europa.

C.s. - MyHeritage







