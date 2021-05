Riflessioni sulla didattica dantesca nella scuola secondaria di secondo grado al centro del secondo degli incontri celebrativi del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri.

Riflessioni sulla didattica dantesca nella scuola secondaria di secondo grado al centro del secondo degli incontri celebrativi del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri..

Si terrà martedì 25 maggio alle ore 10.00 presso l’Aula Magna della Scuola Secondaria Superiore il secondo appuntamento della prima parte di conferenze e letture dell’Anno Dantesco a San Marino. Si tratta della conferenza ‘Insegnare Dante Oggi. Prospettive Culturali e Didattiche’. Moderato dal Professor Giacomo Esposito, Dirigente della Scuola Secondaria Superiore, l’incontro avrà come ospiti il Professor Luigi Guerra, Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin” e Docente di Didattica generale e Pedagogia speciale presso l’Università di Bologna e il Professor Giuseppe Ledda, professore associato di Letteratura italiana all'Università di Bologna, dove insegna Letteratura e critica dantesca, Letteratura e Filologia dantesca, Letteratura italiana. L’incontro sarà anche l’occasione per presentare in anteprima i contenuti della mostra Foco mettesti… Letture, frammenti, disegni e cimeli danteschi a San Marino, che il Museo San Francesco ospiterà dal 19 giugno prossimo al 6 febbraio 2022 e il cui coordinamento scientifico è curato dalla dottoressa Claudia Malpeli.

Cs Congresso di Stato

I più letti della settimana: