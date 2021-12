Riforma dell’Ordinamento Giudiziario, la soddifazione di Magistrati e Avvocati

I Magistrati e gli Avvocati sammarinesi intendono – insieme – esprimere soddisfazione e apprezzamento per l’approvazione, avvenuta a larghissima maggioranza e all’esito di un serrato dibattito svoltosi nel Consiglio Grande e Generale, della legge costituzionale di riforma dell’Ordinamento Giudiziario, che appare pienamente coerente con i valori e i principi affermati in Europa per ogni sistema di giustizia. La riforma, che è frutto della proposta elaborata - con unanimità dei voti – da un’apposita Commissione tecnica composta da magistrati, avvocati e docenti universitari, intende offrire puntuali e tempestive risposte alle specifiche raccomandazioni provenienti dal GRECO, assicurando il giusto equilibrio fra i Poteri dello Stato, nel rispetto dell’indipendenza e dell’autonomia della giurisdizione e delle peculiari tradizioni dell’ordinamento giuridico sammarinese. Magistrati e Avvocati auspicano che il “pacchetto” di riforme del sistema giudiziario sia completato con la rapida approvazione della legge di modifica della procedura penale, anch’essa frutto di un intenso e proficuo confronto tecnico fra gli attori della giurisdizione, al fine di rendere effettive le garanzie del giusto processo e di implementarne l’efficacia.

c.s.

Il Presidente OAN, Maria Selva

Il Dirigente del Tribunale, Giovanni Canzio